البرلمان الإيراني: لا تعديل على الإتفاق النووي

طهران: أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، أن المجلس لن يوافق على أية تعديلات على بنية الاتفاق النووي، معتبراً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مثل هذه التعديلات تعني العبث بكل الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن لاريجاني القول، خلال جلسة علنية للمجلس :”مجلس الشورى الإسلامي لن يرضخ قط إلى إدخال تعديلات على الاتفاق النووي … طهران لن تقبل بتغييرات ولا التزامات جديدة”، واصفاً تصريحات ترامب حول هذه التعديلات بأنها “تعني العبث بكل الاتفاق”.

كان ترامب قال الجمعة في إعلانه عن قراره للتنازل عن تطبيق بعض العقوبات، المتعلقة بمبيعات النفط والانظمة المصرفية في إيران، إنه يقوم فقط بالخطوة لضمان موافقة الحلفاء الاوروبيين على إصلاح “عيوب” الاتفاق.

ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” بالإضافة إلى إيران والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ويهدف الاتفاق إلى التأكد من أن إيران تستخدم إمكانياتها النووية للأغراض السلمية، بينما يمنعها من الحصول على أسلحة نووية. وفي المقابل، يتم رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وقوبل الاتفاق بالهجوم من ترامب، الذي يجب أن يفي بمواعيد نهائية منظمة للتصديق على الاتفاق كل 90 يوماً وأن يوافق على تنازلات فيما يتعلق بالعقوبات كل 120 و180 يوماً. (د ب أ)