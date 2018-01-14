نجمة أفلام إباحية ثانية تزعم دعوتها إلى غرفة فندقية كان يقيم بها ترامب

واشنطن: ذكر موقع “ذا ديلي بيست” السبت، أن نجمة أفلام إباحية ثانية زعمت أنه تمت دعوتها لإحدى الغرف الفندقية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال بطولة الجولف.

تأتي المزاعم بعد يوم من إعلان مجلة “وول ستريت جورنال” أن محامياً لترامب رتب عملية دفع مبلغ من المال لنجمة الافلام الاباحية السابقة، ستيفاني كليفورد، مقابل سكوتها عما يزعم من علاقة جنسية مع ترامب خلال البطولة.

وقال الموقع إن لديه مصدرين آخرين أكدا علاقة كليفورد بترامب.

وذكر الموقع الاخباري أنه تحدث مع كليفورد قبل انتخابات تشرين ثان/نوفمبر 2016 بشأن خبر يدور حول تلك المزاعم.

ولم يرد البيت الابيض على طلب مجلة “ذا ديلي بيست” للتعليق، لكن قال مسؤول للمجلة الجمعة إنها تقارير “قديمة ومعاد تدويرها وتم نشرها ونفيها بقوة قبل الانتخابات”. (د ب أ)