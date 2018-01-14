إسرائيل تعلن تدمير نفق في غزة تحت الحدود مع مصر وإسرائيل

غزة: قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه دمر نفقاً يستخدم في هجمات عبر حدود غزة مع إسرائيل ومصر حفرته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع.

وذكر سكان في غزة أن طائرات إسرائيلية قصفت منطقة شرقي بلدة رفح في جنوب غزة على الحدود مع مصر وإسرائيل في وقت متأخر من ليل السبت. وأكدت إسرائيل الهجوم فور وقوعه، لكن لم تذكر تفاصيل سوى الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل جوناثان كونريكوس “ندرك أن هذا نفق إرهاب لأنه يمر تحت منشآت استراتيجية” في إشارة إلى خطوط أنابيب الغاز والوقود وموقع للجيش.

وأضاف “ربما يكون أسهم أيضاً في نقل إرهابيين من قطاع غزة إلى مصر لمهاجمة أهداف إسرائيلية من مصر.”

ولم يرد تعليق من حماس.(رويترز)