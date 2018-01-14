قتلى وجرحى في غارات التحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن

اليمن: شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الأحد، غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله “الحوثيين”، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال حسين الحميقاني، القيادي في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، بمحافظة البيضاء، إن طيران “التحالف شن غارات مكثفة على مواقع للحوثيين في منطقة “قيفة” في المحافظة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم”.

وأضاف أن ” الغارات الجوية أدت أيضاً إلى تدميرعدد من الآليات العسكرية، التابعة للحوثيين، التي كانت متواجدة في المواقع ذاتها”.

ولم يذكر المصدر على الفور، الحجم الدقيق للخسائر البشرية والمادية في صفوف الحوثيين جراء الغارات.

وأمس، استهدف طيران التحالف معسكراً تدريبياً للحوثيين في منطقة ريام في المحافظة ذاتها، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.(الأناضول)