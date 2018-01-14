جورج كلوني يعود إلى التلفزيون بعد 20 عاما تقريبا

نيويورك: سينتج الممثل والمخرج الأمريكي جورج كلوني ويمثل ويشارك في إخراج مسلسل جديد بعنوان “كاتش-22″ المقتبس من رواية لجوزف هيلر ما يشكل عودة له إلى التلفزيون بعدما غادر مسلسل “اي آر” الشهير.

وسيقتصر المسلسل على ست حلقات على ما ذكرت آيمي باول رئيسة استوديوهات باراماونت تيليفجن التي تنتج المسلسل مع شركة “انونيموس كونتنت”.

وتجرى مفاوضات مع منصة بث تسجيلات الفيديو عبر الانترنت “هولو” على ما افاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس مؤكدا معلومات نشرتها عدة وسائل اعلام أمريكية.

واوضحت بأول أن الممثل البالغ 56 عاما والحائز جائزتي اوسكار سيحصل على حوالى مليون دولار عن كل حلقة.

وستكون المرة الأولى التي يؤدي فيها جورج كلوني دورا متواصلا في التلفزيون منذ مسلسل “اي آر” (1944-2009) الذي حقق له شهرة كبيرة.

وكان يؤدي في المسلسل دور الطبيب داغ الذي استقال من مستشفى شيكاغو خلال حلقة بثت في 18 شباط/ فبراير 1999 في الولايات المتحدة. وانطلق كلوني بعد ذلك في السينما بنجاح.

وكانت له اثر مشاركات مقتضبة في المسلسل ولا سيما العام 2009 في الموسم الخامس عشر والاخير.

ورواية جوزف هيلر التي سبق واقتبست إلى فيلم سينمائي اخرجه مايك نيكولز العام 1970، تدور خلال الحرب العالمية وتتناول قصة متخيلة للكابتن يوساريان وهو طيار أمريكي يحاول الانسحاب من المعارك مدعيا انه مجنون. (أ ف ب)