فتح تنفي مقاطعة أمناء سر الحركة اجتماع المركزي وتنفي وجود القنصل الأمريكي

“القدس العربي”: ذكر موقع “معا” الفلسطيني مساء الأحد أن أمناء سر حركة فتح في الضفة الغربيه أعلنوا مقاطعة الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني بسبب حضور القنصل الأمريكي في القدس لأعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي.

وقال الموقع إن أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس جهاد رمضان قال إن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع ومشاورات بين أمناء سر الأقاليم التابعة لحركة فتح لتكون رسالة واضحة للقنصل الأمريكي. إلا أن موقع “معا” نشر الأثنين خبر نفي المقاطعة ونفي حضور القنصل الأمريكي.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال قوله في بيان صحافي، اليوم الاثنين، ان كل ما يشاع في هذا الشأن يأتي للتضليل والتخريب على اجتماعات المركزي ولفت الانتباه الى قضايا ثانوية.

وأشار نزال الى ان جلسة المجلس المركزي الافتتاحية بثت على الهواء مباشرة ولم تظهر اي صورة للقنصل الامريكي في الوقت، الذي ظهر فيه عدد من القناصل العرب والاجانب، الذين يجري دعوتهم مع السلك الدبلوماسي العامل في فلسطين بروتوكوليا.

كما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن انه ضد مشاركة القنصل الأمريكي بافتتاح المركزي.