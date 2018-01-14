فتح تنفي مقاطعة أمناء سر الحركة اجتماع المركزي وتنفي وجود القنصل الأمريكي
“القدس العربي”: ذكر موقع “معا” الفلسطيني مساء الأحد أن أمناء سر حركة فتح في الضفة الغربيه أعلنوا مقاطعة الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني بسبب حضور القنصل الأمريكي في القدس لأعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي.
وقال الموقع إن أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس جهاد رمضان قال إن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع ومشاورات بين أمناء سر الأقاليم التابعة لحركة فتح لتكون رسالة واضحة للقنصل الأمريكي. إلا أن موقع “معا” نشر الأثنين خبر نفي المقاطعة ونفي حضور القنصل الأمريكي.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال قوله في بيان صحافي، اليوم الاثنين، ان كل ما يشاع في هذا الشأن يأتي للتضليل والتخريب على اجتماعات المركزي ولفت الانتباه الى قضايا ثانوية.
وأشار نزال الى ان جلسة المجلس المركزي الافتتاحية بثت على الهواء مباشرة ولم تظهر اي صورة للقنصل الامريكي في الوقت، الذي ظهر فيه عدد من القناصل العرب والاجانب، الذين يجري دعوتهم مع السلك الدبلوماسي العامل في فلسطين بروتوكوليا.
كما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن انه ضد مشاركة القنصل الأمريكي بافتتاح المركزي.
الهدف من اجتماع المركزي هو الوصول للكيفية التي سيواجه فيها الشعب الفلسطيني قرارات الإدارة الأمريكية تجاههم! ثم يوجه عباس دعوه للقنصل الامريكي للحضور!
ما هذه المهزله؟
قرار حماس والجهاد بعدم المشاركة كان صائباً.
Without MILITARY ACTIONS NOTHING CAN ACHIEVED
—- متي سنبقي في هذه الحماقة والنذاله ..والخيانه السياسيه التي ندعي بها حق الوطن !؟..
الم يحن الوقت ان نترك مكاتبنا التي اكل عليها الزمن حيث وظفنا أبناءنا وابناء أبناءنا في وظاءف فارغه ..تدل علي تطفلنا وخيانتا لهذا الشعب المنكوب البسيط الذي يعيش بمخيمات البوءس والحرمان من أرضه وحقه بالعوده الي بيته الذي لم يجد له اثر بعد مسخه من قبل لاستعمار الذي اكل اليابس قبل الأخضر ..ولن تكن هنلك معالم ..سوي الهلوسه بسبب خيانتكم و حماقتكم ..واهتمامكم بالمصالح الشخصيه ..وهذه هي النتيجه الماءساويه هي تتكلم أمامكم وأمام العالم اجمع بأنكم حثاله ..وأصراركم علي هذا يدل علي هلوستكم في استغبان الشعب الذي من حقه ان يكون قد اعدمكم جميعا ..علي هذه الخيانه العظمي ..نظام فاسد وشعارات وطنيه وهميه ..
النشاشيبي
علي الشعب ان يطالب كل من يعمل بالسلك الدبلوماسي ..وله علاقه من بعيد او من قريب بسياسه ال 24..العام الذي ذهبت في فراغ ووهم ..ان يتقدموا الي المحاكم العسكري والشعبيه ..متهمين بتهمه الخيانه ..والمراوغة علي حقوق الشعب الذي لم تحققوا له شيء ..سوي تأمين رواتبكم ورواتب ابناءكم ..وهذا هو الأجرام ..نعم صرخ الحذاء باي ذنب اضرب ..حتي الحذاء ..صرخ من كثره نفاقكم ..وفسادكم ..وعدم تحقيق اي شيء من التحرير الذي ادعيتم به ..
النازح المنكوب ..لن يمسح مذلتي اللا بعمل لجنه تحقيق ومحاسبه لكل من هاولاء الخون أصحاب البدلات الأنيقة ..وعلي راسهم المندوبين والسفراء …
أبناءنا ادني من ال 16عام يواجه الجيوش الاستعماريه بارواحهم واجسادهم وانتم في مكاتبكم تنبحون ..بشعارات ..المذله خساءتم ان تكونوا من ابناء هذا الوطن …الأبي بأرواح أطفاله …ودم شهداءه …
AL NASHAS
الم يحن الوقت ان نترك مكاتبنا التي اكل عليها الزمن حيث وظفنا أبناءنا وابناء أبناءنا في وظاءف فارغه ..تدل علي تطفلنا وخيانتا لهذا الشعب المنكوب البسيط الذي يعيش بمخيمات البوءس والحرمان من أرضه وحقه بالعوده الي بيته الذي لم يجد له اثر بعد مسخه من قبل لاستعمار الذي اكل اليابس قبل الأخضر ..ولن تكن هنلك معالم ..سوي الهلوسه بسبب خيانتكم و حماقتكم ..واهتمامكم بالمصالح الشخصيه ..وهذه هي النتيجه الماءساويه هي تتكلم أمامكم وأمام العالم اجمع بأنكم حثاله ..وأصراركم علي هذا يدل علي هلوستكم في استغبان الشعب الذي من حقه ان يكون قد اعدمكم جميعا ..علي هذه الخيانه العظمي ..نظام فاسد وشعارات وطنيه وهميه ..
النشاشيبي
علي الشعب ان يطالب كل من يعمل بالسلك الدبلوماسي ..وله علاقه من بعيد او من قريب بسياسه ال 24..العام الذي ذهبت في فراغ ووهم ..ان يتقدموا الي المحاكم العسكري والشعبيه ..متهمين بتهمه الخيانه ..والمراوغة علي حقوق الشعب الذي لم تحققوا له شيء ..سوي تأمين رواتبكم ورواتب ابناءكم ..وهذا هو الأجرام .
نحن لسنا في عهد ناصر وليس من قادة العرب من يستطيع حتى لبس لباس ناصر. نريد أفعال لا كلمات و نحن يا سيد عباس لن تخدرنا الخطابات الأصدقاء و الأشقاء و لن تخفينا تهديدات الصهاينة وأزلامهم. خلاص الأن الأن وليس غدا أجراس المقاومة فلتقرع وكل قرار عدا ذلك ستتحملون انتم يا قادة السلطة المسؤولية الكاملة و سيكون رد الشعب حازم قاسم..