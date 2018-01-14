عباس ينتقد تقاعس بعض الدول العربية عن دعم القدس: حلوا عنا
رام الله ـ “القدس العربي”: انطلقت مساء الأحد اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في رام الله، وسط الضفة الغربية، لبحث الرد على اعتراف الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل. وفي كلمته في جلسة افتتاح انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف بعض الدول العربية، وطلب منها عدم التدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي، مشيرا إلى ضغوط من بعضها، وخاطبها قائلا: حلوا عنا.
وقال انه في اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية في عمان الاٍسبوع الماضي انتقد أحد الوزراء الشعب الفلسطيني قائلا “عتبنا على الشعب الفلسطيني، الذي لم يهب بقوة وشراسة وينتفض بعنفوان” على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال عباس أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رد على الوزير قائلا إنه قبل الرد وإخبارك بماذا عمل الشعب الفلسطيني حتى الآن، “أسألك: هل سمحت بلدكم لمواطن واحد بالتظاهر أو الاعتصام أو يقف في ركن جانبي ليقول واقدساه”. وقال عباس انه “منذ بداية الأزمة الحالية استشهد 20 مواطنا، وأُصيب 5632 آخرين واعتقل ألف فلسطيني، رغم أن المظاهرات شعبية وسلمية”. ولم يذكر عباس اسم وزير الخارجية المقصود، لكن من المعروف أن الوزراء الستة الذين حضروا الاجتماع هم وزراء الأردن ومصر والمغرب والإمارات وفلسطين والسعودية، وقد شهدت بالإضافة للأراضي الفلسطينية، عواصم ومدن أردنية ومغربية ومصرية مظاهرات واعتصامات تأييد للفلسطينيين، واحتجاجات على الخطوة الأمريكية، مما يشير إلى أن أبو مازن يقصد إما وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أو وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش.
وعلق عباس موجها كلامه للوزير الذي لم يسمه، قائلا “إذا أردت تبرير تقصيرك فلا تلق اللوم على الشعب الفلسطيني (…) هذا شعب حي ليس بحاجة لمن يقول له ماذا يفعل… يا ريت تعطونا كتف (تساعدوننا) أو تفكونا من رائحتكم”.
وكان عباس استهل كلمته في افتتاح المجلس المركزي بعنوان قصيدة القدس للشاعر مظفر النواب “القدس عروس عروبتكم”.
وقال ان القدس أزيحت من الطاولة بـ”تغريدة” من الرئيس الأمريكي، التي اعلن فيها القدس عاصمة لاسرائيل.
كما أعرب عباس عن انزعاجه من موقف حركة حماس بعد اعتذارها عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وقال:”تمنيت على قيادة حركة حماس عدم التناغم مع مواقف القيادي في الحركة محمود الزهار”.
واكد الأنباء التي تتحدث عن تلقي السلطة عرضا بإعلان ابو ديس عاصمة لفلسطين.
وقال: “قلنا لترامب لا وألف لا، ولن نقبل صفقة العصر والتي وصفها بـ”صفعة العصر” مؤكدا ان السلطة ستردها، مضيفا ان الفلسطينيين في لحظة خطيرة لن نرحل ولن نرتكب اخطاء الماضي.
واضاف: لن نقبل املاءات من أحد ولن نأخذ تعليمان من أحد. وطالب الجميع بتحمل مسؤولياته، قائلا “لا يمكن أن تترتب المسؤولية فقط على المؤسسات الرسمية”.
واكد الرئيس ان فلسطين سنستمر بإثارة موضوع وعد “بلفور” حتى تعتذر بريطانيا.
لم يكن الرئيس الفلسطيني موفقاً في إختياره عنوان كلمته من شاعرٍ لم يستنكر غزو و إحتلال بلده العراق . و شهرة قصيدته جائت من الكلمات النابية فيها
هذا مايريده الشعب الفلسطيني لعباس ان يحل عنهم هو وشلته الفاسدة
“القدس العربي”: أعلن أمناء سر حركة فتح في الضفة الغربيه مساء الأحد مقاطعة الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني بسبب حضور القنصل الأمريكي في القدس لأعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي.
– القدس العربي بالأمس -
ولا حول ولا قوة الا بالله
اتوقع ان عباس يقصد أنور قرقاش، يتكلم عن الامارات وMBZ، ولا يجروه ان يتكلم على السعودية بهذا الطريقة، ملاحظ على صورة قبة الصخرة المشرفة وذكر التاريخ والمكان رام الله- فلسطين له مغزى سياسي او موافقة على موقف ما، اترك التحليل لكم او المهتمين.
العرب في مجملها لا تعرف معنى الحرية فمنها من يقدس جلاديها ومنهم من هو في خدمة قوى الشر.
لو كان مطمح العرب الحرية لما احتُلت فلسطين لكن العرب فضلت تسول الذل على أعتاب كل مستبد.
وتصحيات السوريين ليس طلبا للحريه؟ وتضحيات الفلسطينيين ليست طلبا للحريه؟
خطاب قوي ومسؤول لا يجرؤ عليه أي حاكم عربي
النضال بالثبات واستثمار كل الأوراق وكسب النقاط وليس كما تفعل حماس والإخوان: شعارات خداعة وهروب من المسؤولية.
إلى الليبي المغترب: يا ريت تخليك في كوارث ليبيا التي تحولت إلى قبائل متناحرة
وتحيا فلسطين الأمة العربية
هذا اكيد الوزير المؤامراتي أنور قراقوش، نحن مع الشعب الفلسطيني المناضل شعب الجبارين. يا عرب
اتبعوا الفرائض الخمس:
ـ مقاطعة البضائع الاسرائيلية
ـ مقاطعة البضائع الامريكية
ـ رفض التطبيع رفضا قاطعا
ـ الوقوف في وجه انظمة الخيانة والخنوع
ـ والتبرع لمن استطاع اليه سبيلا
أتمنى من عباس أن يبتعد هو عن الشعب الفلسطيني فقد تسبب بسلسلة من الخسارات المتصلة للشعب الفلسطيني لايمانه التام بالمباحثات والمباحثات مع العدو ولاستئصاله الثوار من فلسطين بالقتل او الحبس او التسليم للعدو الصهيوني…..حل عنا انت يا عباس
الانجليز ومعم الغرب عملوا على تأسيس دولة إسرائيل. . و انشاء الجامعة العربية لاضاعة حق الشعب الفلسطيني.
فلا داعي الجمع العرب أو الاجتماع بهم .
الى من سمى نفسه عربي حر
بعد كل ما عمله عباس من استسلام للعدو ومستوطنيه وبعد ان سلم من سلم من الثوار للعدو وقتل من قتل وسجن من سجن تأتي وتقول عن خطابه انه قوي…(أنظر الى افعاله بحق الشعب الفلسطيني واخرها حصار غزة) ثم تقول ان حماس تتكلم بدون افعال….اذكرك بأن حماس ومعها المناضلين الاخرين حرروا قطاع غزة من حثالة المستوطنين…..ثم تأتي وتصفق لخطاب عباسز
نقطة أخرى يا عربي حر: ترد برد وقح على الليبي المغترب…. كل عربي له حصة في كل بلاد العرب ومن حقه ان ينتقد ويتكلم ويعيش في كلل بلاد العرب….زتذكر انك اسميت نفسك حر…. والاخ الليبي حر ايضا فلا ترد عليه بوقاحة…..مع كل الاحترام لك ولكل العرب مهما اختلفنا