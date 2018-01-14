برشلونة يقلب تأخره أمام سوسيداد بهدفين لفوز برباعية في “الليغا”

واصل فريق برشلونة، الأحد، سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بعدما تغلب على مضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي ريال سوسيداد متسلحين بعاملي الأرض والجمهور؛ حيث جاء هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا.

وفي الوقت الذي بحث فيه برشلونة عن التعادل، أضاف سوسيداد الهدف الثاني عن طريق خوان ميغيل خمينيز لوبيز في الدقيقة 34، وبعدها بخمس دقائق قلص برشلونة النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر البرازيلي باولينيو جونيور.

واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني؛ ففي الدقيقة 50 أدرك الأورغوياني لويس سواريز التعادل لبرشلونة ليكشر لاعبو الفريق الكتالوني عن أنيابهم الحقيقية.

وتمكن سواريز من تسجيل الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لبرشلونة في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

وقضى الأرجنتيني ليونيل ميسي على أحلام سوسيداد في إدراك التعادل بتسجيله للهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة حرة مباشرة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 51 نقطة محافظًا على الصدارة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر. (الأناضول)