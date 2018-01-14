﻿انتخابات الرئاسة المصرية: أحزاب وقوى تدعم خالد علي والسادات يعلن برنامجه

القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأت أحزاب وحركات طلابية محسوبة على ثورة 25 يناير، إجراء استفتاءات داخلية لبحث موقفها من الانتخابات الرئاسية. وفي الوقت الذي أعلن فيه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب «مصر القوية» عدم ترشحه في الانتخابات، أعلنت حركة طلاب الحزب دعمها لتدشين حملة في الجامعات لجمع التوكيلات من الطلاب دعمًا وتأكيدًا على حق خالد علي في الترشح.

وأكدت الحركة أن «مشاركتها في جمع التوكيلات لا يعني اتخاذ موقف نهائي من الانتخابات، وأن موقفها النهائي سيتحدد بعد تقييم نزاهة سير وأجواء العملية الانتخابية».

وقالت إنها «نظمت عددا من ورش العمل الداخلية للنقاش على مدار الشهر، وانتهت باستفتاء داخلي للجمعية العمومية على تلبية دعوة حملة خالد علي والمشاركة فى جمع التوكيلات من عدمه، وكانت النتيجة بالموافقة بنسبة 69.3٪ لتلبية الدعوة مقابل 30.7٪ رفضا لها».

وحسب بيان الحركة، فإن «حسم القرار النهائي بالمشاركة من عدمها في الانتخابات الحالية يعد مبكرًا نظرًا للتحديثات التي تطرأ على الساحة السياسية، وأن ما تمثله معركة التوكيلات من أهمية في الوقت الراهن يفرض على الحركة إبداء موقف عاجل منها».

وتابعت «التغيير المنشود لن يأتي إلا بالعمل الجاد والمتواصل والاشتباك مع كافة الاستحقاقات السياسية والانتخابية وفق الإمكانات المتاحه لتمكيننا من التواصل مع الناس وفتح أفق ومساحات نضالية وتوعوية جديدة».

واختتم البيان بتوجيه دعوة إلى جميع الطلاب للمشاركة في جمع التوكيلات خلال الأيام القليلة المتبقية من امتحانات نصف العام، موضحاً أنه «سيتم الإعلان تباعًا عن أماكن وكيفية عمل التوكيلات وأرقام التواصل في الجامعات».

وكان أبو الفتوح قد أكد في بيان أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصر على عدم إجراء انتخابات تنافسية من خلال إغلاق المجال العام على المستوى السياسي والإعلامي ومحاصرة الأحزاب وقمع المعارضين بالقضايا الملفقة ووضعهم على قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم واستمرار حالة الطوارئ.

يأتي ذلك في وقت اتخذ حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي رئيس الجمهورية السابق، قرارا بدعم علي في الانتخابات الرئاسية.

الدستور يجري استفتاء

وحسب بيان للدستور، فإن «الحزب أجرى استطلاعا للرأي لأعضائه بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، تمثلت نتائجه في أن 60.8٪ من أعضاء الحزب يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل 39.2٪ رأوا أن مقاطعة الانتخابات هي الموقف الأنسب في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على مرشحين محتملين منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب استمرار حبس شباب حزب الدستور والقوى المدنية الأخرى، والإصرار على الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، والتشويه المتعمد والحرمان من التواصل مع الإعلام لأي مرشح محتمل».

وأوضح الحزب في بيانه أن «83.1٪ ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار خالد علي مرشحا رسميا لحزب الدستور، ورأوا أنه الأقدر من بين المرشحين المحتملين على المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الدستور والقانون ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، وتحقق رؤية الحزب عن دور الدولة في القيام برعاية حقوق وحريات مواطنيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تم إهدارها بشكل كامل في فترة حكم السيسي».

واعتبر أن «خالد علي هو أفضل من يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية».

في السياق، يعقد حزب تيار الكرامة اجتماعا لهيئته العليا الجمعة المقبل لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات الرئاسية.

من ناحية أخرى، ورغم إعلان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم يستقر بعد على قراراه بشأن خوض الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم الإثنين لإعلان موقفه النهائي، إلا أنه نشر فيديو مصورا بعنوان «الشعب يحكم» عرض خلاله ملامح برنامجه الانتخابي.

وقال في «الفيديو»، إنه باعتراف المسؤولين، فلا يوجد تعليم جيد أو صحة أو مياه أو أمان أو عمل أو أكل أو كرامة أو حتى الحلم، وآن الأوان أن ننهي الفساد الموجود والتضليل، وكل هذا بحكم الشعب نفسه بنفسه.

وأضاف أن «حكم الشعب يتم من خلال سلطاته المستقلة التي نص عليها الدستور»، مشيرا إلى أنه «فيما يخص الحديث عن الإرهاب، فالشعب حينما يحكم يكون قادرًا أن يفتح حوارا مع كل المخلصين للوطن، لتكوين جبهة داخلية قوية تشكل الشخصية الوطنية الرافضة للإرهاب وتتعاون مع جهات تنفيذ القانون في نموذج من الشراكة والثقة بما يحمي المجتمع ويعزل القوى الخارجية التي تحاول تنفيذ أهدافها في مصر».

خدمة الشعب

وتابع: «فيما يخص الأمن، حينما يحكم الشعب سنغير ثقافة المنظومة الأمنية من خدمة النظام لخدمة الشعب، فالمنظومة الجديدة ستعيد بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية وتقضي على ثقافة التخوين والتشكيك والتآمر وتستخدم أحدث تقنيات البحث الجنائي، مع الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان، وبالتالي يرجع للمواطن كرامته ويشعر بأمان في الشارع وفي بيته».

وفي الشأن الاقتصادي، قال السادات: «الشعب سيملك أدوات إنتاجه ونحدد أولوياتنا في المشروعات بما يحسن الإنتاج ويزيده وينافس في الأسواق العالمية بما يوفر فرص عمل ويزيد من العملة الصعبة ويعم الخير للجميع»، مشيرًا إلى أن «ملف التعليم ضمن أولوياته، حيث يضعه كأولوية أولى ويوفر له كل الموارد المطلوبة، بما يرفع كفاءة المدرسين ويطور تكنولوجيا التعليم ويعيد بناء المناهج على أحدث الطرق بالاستعانة بالشركاء الدوليين بما يطور التعليم ويربطه بسوق العمل ويسمح له بمساحة كبيرة من الإبداع».