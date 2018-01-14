﻿لبنان: التيار الوطني الحر يلوّح بالفيتو رفضاً لانتخاب بري مجدداً لرئاسة البرلمان

بيروت – «القدس العربي» : يتفاعل الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول مرسوم أقدمية الضباط، وأخذ عون جرعة دعم من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أيّد وجهة نظر رئيس الجمهورية لجهة عدم ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم أقدمية لا يرتّب أعباء مالية على غرار مرسوم الترقيات. وبدا أن الحل الذي حمله النائب وائل ابو فاعور من الرئيس بري إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ويقضي بدمج مرسوم الأقدمية مع مرسوم الترقيات في مرسوم واحد ويوقعه كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والمال لم يلق قبولاً لدى رئيس الجمهورية الذي يرى فيه تراجعاً من جانبه.

وعليه جمّد الرئيس الحريري حركته وبقي حزب الله على موقفه الداعم للرئيس برّي من دون خطوات فاعلة لحل الأزمة. ولم يشأ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الرد على سؤال يتعلق بما تسرّب عن معاملة نواب التيار الرئيس بري بالمثل لجهة عدم التصويت له رئيساً للبرلمان كرد على عدم تصويت بري للرئيس عون رئيساً في جلسة الانتخاب. وكان «عونيون» افادوا بأن على الرئيس بري أن يعرف أن انتخابه رئيساً لمجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة ليس مضموناً. وكما أنه لم ينتخب العماد ميشال عون للرئاسة، فإننا لن ننتخبه لرئاسة المجلس».

ويأتي تصاعد الخلاف بين عون وبري في ظل استمرار الخلاف المستجد حول تسجيل الناخبين في مناطق تواجدهم للانتخاب فيما الجواب من الرئيس بري يأتي رافضاً ادخال تعديلات على قانون الانتخاب وبأنه لن يدعو إلى جلسة تشريعية لاعادة البحث في هذا الامر.ولفت الرئيس بري إلى ان موضوع البطاقة الممغنطة محلول في متن قانون الانتخاب ولا حاجة لتعديل قانون الانتخاب من هذا الباب.

وعلى خط انتخابي، يستقطب ترشيح صهر رئيس الجمهورية العميد شامل روكز في منطقة كسروان بدلاً من البترون الكثير من الاخذ والرد بين مؤيد ومعارض. وتقول فاعليات كسروانية إن ترشح الجنرال عون في كسروان شيء وترشح صهره شيء آخر.

وفي المواقف، علّق المرشح عن احد المقاعد المارونية في كسروان عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو على اللافتات التي رفعها المرشح العميد شامل روكز، وقال في تصريح: «‏بعدما تأكد التحالف بين حركة امل والعميد شامل روكز ولائحته وحزب الله على حساب هوية كسروان وابنائها وثوابتها السيادية التاريخية، وبعدما رفع على جسورها وطرقاتها شعار أمل التغيير المقاوم الذي يجمع حركة أمل والتيار الوطني الحر في خيار انتخابي واحد، لا بد من التأكيد أن أبناء كسروان لن يسمحوا لمن يتلطى بماضيه في الجيش اللبناني بتمرير تحالف سياسي وانتخابي مكشوف مع حزب الله وسلاحه اللاشرعي بأن يشرع ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في دائرة انتخابية قدمت على مذابح السيادة الالوف من ابنائها لتبقى خميرة الشرعية اللبنانية وقلب الكيان اللبناني السيد والحر والمستقل. ونلفت انتباه اصحاب الذاكرة الضعيفة بأنه كما اسقط ابناء كسروان من خلال صناديق الاقتراع مشروع عبد الناصر في العام 1968 فإنهم سيسقطون مشروع إيران في صناديق الاقتراع في العام 2018».

وتابع في بيانه: «كما نؤكد لهؤلاء بأن كسروان التي اسقطت بصمودها شعار دويلة ابو عمار: طريق القدس تمر بجونيه وعيون السيمان قادرة على أن تفهم حزب الله والمتعاونين معه بان طريق إيران لن تمر بجونيه وعيون السيمان وبأن كسروان التي تفتح قلوب ابنائها لضيوفها لن تسمح بالوافدين اليها بأن يكونوا حصان طروادة الذي يسقط قيمها وثوابتها الوطنية التاريخية».

وختم: «ليفهم الجميع بان مقاومة كسروان هي مقاومة بشير الجميل والاباتي شربل القسيس والاباتي بولس نعمان والرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل، وهي ثوابت ريمون اده وصلابته وعناده على الحق، وهي صمود البطريرك صفير في الدفاع عن لبنان الكبير الذي انتزعه البطريرك الحويك ولبنان الاستقلال الذي انتزعه البطريرك عريضة، وهي لن تكون يوما مقاومة حزب الله وايران من خلال تحالفات انتخابية تكرس استباحة سيادة الدولة ووضع حزب الله يده على المؤسسات الشرعية والدستورية. والى اللقاء في 6 أيار/مايو 2018».