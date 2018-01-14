﻿العبادي يتحالف مع قائمة «الحشد الشعبي» في الانتخابات النيابية و«الدعوة» ينأى بنفسه عن المشاركة

بغداد ـ «القدس العربي»: انتهت المفاوضات بين ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإعلان الأخير تشكيل ائتلاف «النصر» والتحالف مع العامري ضمن تحالف «موحّد» يجمع الطرفين يحمل اسم «نصر العراق»، لخوض الانتخابات في أيار/ مايو المقبل.

وعقد حزب «الدعوة الإسلامية «اجتماعاً، مساء أمس الأول، جمع العبادي والمالكي وبقية قياداته، وخرج بثلاثة قرارات، أبرزها سحب مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، وتشكيل ائتلافين؛ الأول «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، والثاني؛ «النصر» بزعامة العبادي.

وقرر الحزب أيضاً، منح الحرية الكاملة لأعضائه وقياداته في المشاركة والترشيح ضمن أي كتلة أو قائمة انتخابية يختارونها. وفقاً لبيان صحافي.

وفور انتهاء اجتماع «الدعوة»، أصدر رئيس الوزراء العراقي ـ رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، بياناً أعلن فيه «تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز».

ودعا «المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لإئتلافنا الوطني الجديد».

وأكد أن ائتلافه «سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى، والوفاء لمواقف الأبطال في ساحة القتال، ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع اشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة».

وحسب البيان، فإن ائتلاف النصر «سيعمل لكل العراقيين، ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية، ويصحح المسارات الخاطئة، ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات»، كما سيتوجه «نحو الإعمار والاصلاح والمصالحة المجتمعية».

انضمام الحكمة

وانضم تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، إلى ائتلاف «نصر العراق». وذكرت مصادر صحافية أن «تيار الحكمة انضم إلى ائتلاف النصر بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين على بعض المشاريع السياسية والانتخابية»، مؤكدة أن «التحالف بين تيار الحكمة وائتلاف نصر العراق سيعلن عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة».

اعتراض صدري

وانتقد زعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، تحالف العبادي مع فصائل في الحشد الشعبي لخوض الانتخابات المقبلة.

وذكر في بيان صادر عن مكتبه «العجب كل العجب لما سار عليه وكنا نظن به أول دعاة الوطنية والإصلاح»، موضحا «لن أدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة».

وأضاف «اعزي شعبي المجاهد الصابر بما آلت اليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة لتمهد عودة الفاسدين مرة أخرى»، موضحا «وقد عرض علينا الالتحاق ورفضنا ذلك رفضا قاطعا».

وختم الصدر «من هنا أعلن أنني لن ادعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة والتي يكون أفرادها من التكنوقراط المستقل بعيدا عن التحزب والتخندق الطائفي لتقوية الدولة العراقية الجديدة، وهذا ما سنعلن عن تفاصيله لاحقا».

ويبدو أن شكل التحالفات السياسية وملامحها العامة الساعية لخوض السباق الانتخابي في أيار/ مايو المقبل، قد تحددت خطوطها العامة.

من بين أبرز المنظمين لائتلاف «النصر»، هم كتلة مستقلون ـ بزعامة حسين الشهرستاني، وحركة عطاء ـ بزعامة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وحزب المؤتمر الوطني ـ بزعامة آراس حبيب، وعددٍ من القوى والشخصيات السياسية كوزير الدفاع السابق خالد العبيدي، فضلاً عن تشكيلات صغيرة وشخصيات مستقلة.

أما ائتلاف «دولة القانون» فيظم تيار الوسط ـ بزعامة النائب موفق الربيعي، إضافة إلى تجمعات وشخصيات سياسية من بينهم، حمد الموسوي، وأحمد ملا طلال، وياسر صخيل، وعلي المالكي.

كذلك جمع ائتلاف «الفتح» كل من منظمة بدر، والصادقون، والتجمع الشعبي المستقل، والحركة الإسلامية في العراق، وحركة الصدق والعطاء، وحزب الطليعة الإسلامي، وكتلة منتصرون، وحركة الجهاد والبناء، وتجمع كفى صرخة للتغيير، وتجمع عراق المستقبل، وتجمع العدالة والوحدة، وكتلة الوفاء والتغيير، وحزب الله العراق، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة 15 شعبان، وحزب المهنيين للإعمار (كتائب الامام علي).

وانقسم المكون السني، في العراق، وفقا لخريطة الائتلافات الانتخابية، إلى تحالفين منفصلين، الأول؛ «تحالف الوطنية»، ويضم إياد علاوي، وسليم الجبوري، وصالح المطلك، وقيادات عشائرية في نينوى والأنبار وقوى وشخصيات أخرى.

فيما يضم التحالف الثاني «القرار العراقي»، كلا من أسامة النجيفي، ورجل الأعمال خميس الخنجر، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، وسبعة احزاب أخرى، ومعهم شخصيات سياسية كظافر العاني وأخرى عشائرية.

وفي محافظة ديالى، فقد تشكل تحالف يضم ناهدة الدايني، وطلال الزوبعي، وحزب الوفاء، ومحافظ ديالى السابق عمر الحميري، إضافة إلى عامر حبيب الخيزران، كتلة الجماهير.

أما في محافظة الأنبار، فهناك تحالفان، أحدهما يضم كتلة الوفاء ـ بزعامة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، والعراقية الحرة ـ بزعامة النائب قتيبة الجبوري، إضافة إلى كتل الجماهير، ووسور العراق، وعددٍ شيوخ عشيرة الجغايفة، في حين ضم التحالف الآخر حزب الحل، والمحافظ محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي.

في محافظة صلاح الدين، تشكل تحالف انتخابي يضم حركة الحل، والمحافظ أحمد الجبوري، ووزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي، واتحاد القوى الوطنية، وجبهة إنقاذ التركمان.

إلى ذلك، دعت عشائر عراقية سُنية شمالي البلاد، لتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين عودة مئات آلاف النازحين إلى مناطقهم المحررة من تنظيم «الدولة»، معتبرة أن انتخابات تجرى في الظروف الحالية «غير شرعية».

وقال مزاحم الحويت المتحدث باسم «عشائر نينوى العربية»، إن «غالبية سكان المناطق السنية ما زالوا مشردين بعد أن دمرت إيران وداعش وعملاؤها مدنهم».

وطالب، في بيان، الحكومة العراقية بـ»تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لحين تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإخراج الميليشيات منها».

وتسببت الحرب ضد تنظيم «الدولة» في نزوح ما يصل إلى 5.5 مليون عراقي (من أصل نحو 37 مليونا)، تقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا إلى مناطقهم المحررة لكن البقية يواجهون المصاعب للعودة نتيجة تدمير دورهم السكنية وعدم توفر الخدمات الأساسية فضلا عن مخلفات الحرب التي تملأ الأرجاء.

وتشترط بعض القوى السياسية السنية عودة النازحين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في ظل مخاوف من خسارة الكثير من تمثليها في الحكومة والبرلمان القادمين، في حال عدم مشاركة ملايين النازحين في التصويت.

لكن الحكومة العراقية تستبعد إمكانية تأجيل الانتخابات بأي شكل من الأشكال، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء حيدر العبادي أكثر من مرة.

أربعة تحالفات في كركوك

حصة محافظة كركوك من التحالفات تعدّ «الأكبر»، بتشكيل أربعة تحالفات انتخابية، الأول يضم حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة ـ بزعامة برهم صالح، في كركوك والمناطق المتنازع عليها، فيما تحالف التركمان في قائمة واحدة برئاسة رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي. وضم «تحالف عربي» قوى سياسية عربية في قائمة واحدة في كركوك (التحالف العربي في كركوك)، ليجمع التحالف الأخير في المدينة المتنازع عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

أما التيارات المدنية، فقد انضمت في تحالف «للإصلاح سائرون»، المكون من ستة أحزاب سياسية مسجلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على رأسها الحزب الشيوعي العراقي. كما تنتمي للتحالف أحزاب؛ الاستقامة الوطني، والدولة العادلة، وحركة الشباب للتغيير، والترقي والإصلاح، والتجمع الجمهوري.

مساعٍ لتوحيد البيت الكردي

كردياً، تبحث الأحزب السياسية الكردستاني إمكانية مشاركتها في الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، خسرو كوران، قوله في تصريح صحافي، إن «حزبه يعمل في سبيل مشاركة إقليم كردستان بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية المقبلة»، مبينا أن «من المتوقع أن يتخذ الحزب اليوم (أمس) قراره النهائي بهذا الصدد».

وأضاف أن «الديمقراطي الكردستاني يعمل من أجل مشاركة الإقليم في الانتخابات القادمة بقائمة موحدة، ولهذا السبب لم يعلن عن أي تحالف من جانب الحزب حتى الآن»، مشيراً إلى أن «مؤسسة الانتخابات والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سيجتمعان وسيتخذان القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات».

من جهة ثانية، أشارت وسائل إعلام كردية محلية إلى أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سيخوض الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة، حيث أفاد رئيس المجلس السياسي والناطق باسم الاتحاد، هادي علي، أنه «بسبب عدم التوصل إلى نتيجة فيما يتعلق بالقائمة الموحدة للأطراف الكردية، قررنا خوض الانتخابات النيابية بقائمة منفصلة».

وأشار إلى «أننا منذ البدء كنا نؤيد خيار القائمة الموحدة للأطراف الكردستانية، لكنّ هذا الخيار لم يثمر، ولهذا سيختار الاتحاد الإسلامي الكردستاني خوض الانتخابات لوحده وبقائمة منفصلة».

وفيما يتعلق بمشاركتهم في الانتخابات بالمناطق الكردستانية خارج الإقليم، أكد علي «كنا نؤيد خيار القائمة الموحدة التي تضم جميع الأطراف الكردية، لكن عندما لم ينجح هذا الخيار في تحقيق نتيجة، اخترنا المشاركة بقائمة منفصلة في الانتخابات العراقية».

وأعلنت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، في وقت سابق، دخولهم في قائمة موحدة باسم (تحالف الوطن) لخوض الانتخابات النيابية المقبلة وانتخابات مجالس محافظات كركوك ونينوى وديالى، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة (التغيير، التحالف والجماعة) أن يكون يوسف محمد، رئيساً للقائمة المشتركة.

في الأثناء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، أمس الاحد، عن استعدادها للمساهمة في اجراء انتخابات نزيهة بوقتها المحدد.

وقالت البعثة في بيان لها إن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تواجه تحدياتٍ كبيرة، إلا أنها ستتمكن من التغلب على تلك التحديات وإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ نزيهةٍ وشفافةٍ وفي وقتها المحدد في 12 أيار/مايو 2018».

وتعهّدت في بيانها «بمواصلة الدعم الفني لضمان إجراء عمليةٍ فاعلةٍ وذات مصداقيةٍ تحظى بثقة الناخبين العراقيين والسياسيين والمجتمع الدولي».

وقال مدير مكتب المساعدة الانتخابية، أمير عرين خلال ورشة عملٍ، استمرت ليومين، عقدتْها المفوضية في السليمانية لبدء الأعمال التحضيرية في جميع أنحاء البلاد للانتخابات، إن «الأمم المتحدة تلقّت طلباتٍ من المفوضية للحصول على مزيد من الدعم الفني، ونحن على استعدادٍ لذلك»، حسب البيان.

وأضاف: «من بين التحديات التي تواجه انتخابات 2018 ضمانُ عمليةٍ لا تشوبها شائبة للعدّ الإلكتروني وإدارة النتائج في يومٍ واحدٍ من أجل أمن العملية، وخاصةً أمن البرمجيات وإرسال النتائج».