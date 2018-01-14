﻿المجلس المركزي الفلسطيني ينهي اجتماعاته اليوم ويتجه للتركيز على تدويل القضية

رام الله ـ «القدس العربي»: انطلقت، أمس الأحد، أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، في دورته الطارئة، للرد على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول القدس، والأزمة غير المسبوقة بين رام الله وواشنطن.

مسؤولون فلسطينيون توقعوا أن «يقرر المجلس الذي ستستمر اجتماعاته اليوم، ما إذا كانت القيادة الفلسطينية ستغير الاتجاه السياسي وتبدأ في المطالبة بتنفيذ حل الدولة الواحدة أو أنها ستلتزم بالعملية الدبلوماسية تحت رعاية دولية وليس تحت رعاية الولايات المتحدة».

وبين قياديون في «فتح» أن «الخطوة التالية التي يقوم بها الفلسطينيون، كما الرئيس عباس في الماضي، هي طلب تدويل الصراع ومطالبة الأمم المتحدة بإنشاء فريق لحل النزاع، يمكن أن تكون الولايات المتحدة عضوا فيه، ولكن ليست الراعي الوحيد». ونشرت وكالة «الأناضول»، وثيقة فلسطينية، تضمنت توصيات «معدلة»، أقرتها اللجنة السياسية لمنظمة التحرير، للقضايا التي سيناقشها المركزي خلال اجتماعاته.

ومن أهم هذه التوصيات «التحرك لدى مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والتمسك بالمصالحة الفلسطينية، وتفعيل منظمة التحرير». واشتملت الوثيقة على21 توصية، مقسمة على 4 محاور، وهي: 1-الصعيد العربي والإسلامي، 2- مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية، 3-العلاقة مع إسرائيل، و4-الصعيد الداخلي الفلسطيني.

وتضمنت الوثيقة بنودا معدلة، عن أخرى تم تداولها، يوم الإثنين الماضي.

وكان قيادي فلسطيني، رفض ذكر اسمه، قد قال إن اللجنة السياسية للمنظمة قد خفضت سقف التوصيات، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، بعد تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط عربية ودولية.

وتضمنت الوثيقة السابقة بنودا مهمة مثل: مسألة بحث تعليق اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

أما الوثيقة الجديدة، فتُحيل هذا الأمر إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تقول الصيغة الجديدة للبند:»الطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، والطلب من دول العالم التي اعترفت بإسرائيل أن تطلب منها رسميا تحديد حدودها».

مسؤولون في منظمة التحرير أكدوا أن اجتماع المجلس المركزي سيناقش توصيات بتجميد مطلب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، طالما لا تعترف هي بدولة فلسطين في حدود 1967، ومطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام 1967، والحد من التعاون مع إسرائيل، وتحديد أراضي السلطة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، والتوجه الى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل.

كما تتضمن التوصيات الجديدة، فيما يتعلق بالصعيد الدولي، توصية بتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وأيضاً «تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان-الأسرى – العدوان على غزة) للمحكمة الجنائية الدولية».

وتشمل كذلك توصية باستمرار «الانضمام للمؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية بما يشمل منظمات مثل الملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية».

تجديد وقف التنسيق الأمني

وحول العلاقة مع إسرائيل، تضمنت الوثيقة بندا يجدد قرار المجلس الذي أصدره في جلسته السابقة عام 2015، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، حيث يقول:» يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك».

وفي مارس/ آذار 2015، قرر المجلس المركزي، خلال اجتماعه في رام الله، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأوصى بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها، لكنه لم ينفذ في حينه. ومن التوصيات أيضا، في هذا المحور، «تأكيد المجلس على الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وبدء تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967».

إحباط مساعي وقف مساعدات الأونروا

ووردت في الوثيقة كذلك، توصية باستمرار العمل مع جميع دول العالم «لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وإحباط المساعي الهادفة إلى وقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأممية (أونروا)».

وكانت الإدارة الأمريكية، قد هددت أخيرا بوقف تمويلها للوكالة الدولية، وهو ما يهدد استمرارية عملها، نظرا لكون الدعم الأمريكي هو الأكبر للوكالة.

وتضمنت التوصيات كذلك، دعوة إلى تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها المعروفة باسم BDS ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل.

وحققت هذه الحركة نجاحات كثيرة أخيرا على الصعيد الدولي، وهو الأمر الذي أقلق الحكومة الإسرائيلية ودفعها لإقرار قانون يشمل عقوبات ضد من يدعو لمقاطعتها.

وتسعى حركة BDS إلى «كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته، ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية: المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات»، بحسب موقعها على شبكة الإنترنت.

كما تؤكد توصيات المجلس، بحسب الوثيقة، على «رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة».

وتضمنت الوثيقة توصية بمطالبة الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

التمسك باتفاقية المصالحة

وفيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، تضمنت الوثيقة 5 بنود، أهمها «التمسك باتفاقية المصالحة الموقع في مايو/أيار 2011 (في القاهرة)، وتوفير وسائل الدعم لتنفيذ تلك الاتفاقية.

ودعت إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني (في رام الله) من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وطالبت الوثيقة باستمرار العمل في «تفعيل المقاومة الشعبية وحمايتها».

وكان رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون قد صرح في نهاية الأسبوع أن ما لا يقل عن 90 من أصل 114 ممثلا سيحضرون المجلس، ومن المفترض أن يوافقوا على التوصيات التي ستعرض على المشاركين في الاجتماع الذي سيختتم مساء اليوم الإثنين.

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله : «رغم الأجواء الدراماتيكية التي يحاول الرئيس عباس إنشاءها من حوله، فإنه ليس من المتوقع حدوث تحركات تحطم الآليات».

وأضاف: «في المناقشات التي جرت في اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم عرض مقترحات بتحطيم الآليات والإعلان رسميا عن إلغاء اتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني مع إسرائيل».

ووفق الصحيفة «السلطة الفلسطينية والرئيس عباس تعرضا لضغوط من قبل الدول الأوروبية والعربية، وخاصة السعودية، بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة والسماح بالعمل على الساحة الدولية».

وتميل حركة فتح واللجنة التنفيذية لـ»مواصلة جهودهما الدولية، خاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967»، حسب المصدر.

مطالب المجتمع المدني

وفي السياق، طالبت مذكرة أعدتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتزامن مع انعقاد دورة المركزي، بـ «سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال، وتطبيق ما جاء في قرار المجلس السابق الذي عقد في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقات الاقتصادية، وإعادة النظر في وظيفة السلطة برمتها».

كما دعت لـ«اعتماد خطوات عملية جدية لاستعادة الوحدة في ظل التحديات التي تمر بها القضية الوطنية، وأمام المخاطر التي تتهددها وتحقيق الشراكة الكاملة لاسيما إلغاء العقوبات المفروضة على القطاع وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والدعوة لانعقاد الإطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده»، وهي خطوات، حسب المذكرة «تمهد الطريق لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وإقرار برنامج سياسي وطني شامل يستند للقواسم المشتركة، واستراتجية النضال الوطني للمرحلة المقبلة. وطالبت المذكرة بالعمل فورا على إحالة ملف الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب حسب القانون الدولي» .

وطالبت بـ«اتخاذ الخطوات الجدية للرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من الشهر الماضي، واعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وعزمه نقل سفارة بلاده إليها، إضافة للخطوات الأخرى التي تلت الإعلان، ومنها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، وتقليص المخصصات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الاونروا)».