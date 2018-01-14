﻿تزايد الغموض بشأن مستقبل سانشيز مع أرسنال!

لندن – د ب أ: جاء استبعاد النجم التشيلسي أليكسيس سانشيز من القائمة الأساسية لفريقه أرسنال خلال لقائه مع مضيفه بورنموث في المرحلة الثالثة والعشرين للدوري الانكليزي، ليزيد الغموض بشأن مستقبله مع الفريق اللندني. وازدادت التكهنات بشأن رحيل سانشيز، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حيث ذكرت تقارير أنه قريب من الانتقال إلى مانشستر سيتي، خلال الانتقالات الحالية. وأشارت تقارير أن إدارة السيتي رفضت دفع المبلغ الذي طلبه مسؤولو أرسنال لإتمام صفقة الانتقال، الذي بلغ 35 مليون جنيه استرليني، فيما أبدى الجار مانشستر يونايتد رغبة في الظفر بخدمات نجم منتخب تشيلي. وقال مدرب ارسنال أرسين فينغر: «موقف سانشيز يبدو غامضا في الوقت الراهن. لم يتم اتخاذ قرار بشأن وضعه بشكل واضح، لذلك تركته خارج قائمة المباراة». ورد فينغر بالإيجاب عندما سئل عما إذا كان سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن سانشيز، لكنه أضاف: «لا أعلم الموقف الذي ستتخذه الإدارة، وما هي الطريقة التي سينتهي بها الأمر».

برشلونة يعير توران إلى باشاك شهير التركي

برشلونة – د ب أ: أعلن برشلونة، التوصل إلى اتفاق لانتقال لاعبه التركي أردا توران إلى باشاك شهير التركي بعقد إعارة للفترة المتبقية من الموسم الجاري ولموسمين آخرين. وأضاف: «توران لعب إجمالي 55 مباراة لبرشلونة وسجل خلالها 15 هدفا، خلال عامين ونصف العام مع الفريق. وفي هذه الفترة، توج مع الفريق بستة ألقاب هي الدوري ولقبان في كأس أسبانيا والكأس السوبر الأسبانية وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.» وكان توران انضم إلى برشلونة في صيف 2015 من أتلتيكو مدريد، لكن في ظل عقوبة مفروضة من الفيفا، بدأ اللاعب المشاركة في كانون الثاني/يناير 2016 .

ليستر يتعاقد مع المهاجم المالي دياباتي

لندن – د ب أ: أبرم ليستر الإنكليزي، صفقة تعاقده مع المهاجم المالي فوسيني دياباتي من أجاكسيو الفرنسي لمدة أربعة أعوام ونصف العام في صفقة لم يعلن عن قيمتها. وشارك المهاجم البالغ 22 عاما في 20 مباراة هذا الموسم مع أجاكسيو بالدرجة الثانية الفرنسية. ومن المفترض أن ينضم دياباتي إلى الصف الثاني لليستر، لكن قد يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول إذا حظي بإعجاب الجهاز الفني.

ملقة الاسباني يقيل مدربه غونزاليز

مدريد – د ب أ: أعلن ملقة الأسباني، إقالة مدربه ميغيل غونزاليز بعدما مني بالهزيمة الرابعة عشرة خلال 19 مباراة بالدوري الأسباني. وجاء قرار الإقالة عقب الهزيمة أمام خيتافي صفر/1 مساء الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة، وتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام لاس بالماس. وأكد النادي أنه سيسعى للاستقرار على مدرب جديد للفريق بأسرع وقت ممكن، ليواصل المشوار في الفترة المتبقية من الموسم.

لايبزيغ يؤكد عدم انتقال كيتا إلى ليفربول قبل نهاية الموسم

برلين – د ب أ: أكد لايبزيغ الألماني أن نابي كيتا لاعب الوسط سيظل مع الفريق حتى نهاية الموسم وأنه لن يتم تقديم الاتفاق المبرم مع ليفربول. ونشر النادي الألماني تغريدة على «تويتر» جاء فيها: «سيظل نابي كيتا لاعبا في لايبزيغ حتى 30 حزيران/يونيو 2018. نريد أن ننهي كافة الشائعات التي تشير إلى رحيل اللاعب إلى ليفربول في كانون الثاني/يناير الجاري». وسيصبح اللاعب الغيني لاعبا في ليفربول في الأول من تموز/يوليو المقبل، بعدما اتفق على ضم اللاعب مقابل 80 مليون يورو في وقت سابق من الموسم. واقترحت تقارير إمكانية قيام ليفربول بعرض المزيد من الأموال لإجراء الصفقة بشكل فوري، بعد بيع نجمه فيليب كوتنينيو الى برشلونة.

دورتموند يستعيد أربعة من لاعبيه ويقترب من ضم أكانجي

برلين – د ب أ: من الممكن أن يستعيد بوروسيا دورتموند جهود أربعة من لاعبيه خلال مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ بالدوري الألماني، وبات على أعتاب ضم مانويل اكانجي مدافع بازل السويسري. وذكرت تقارير أن المدافع السويسري اكانجي (22 عاما) بات على أعتاب الانتقال لدورتموند. وحصل بيتر شتوغر مدرب دورتموند على دفعة ثقة من خلال استعادة لوكاس بيتشيك وايريك دورم وغونزالو كاسترو وماريو غوتزه بعد تعافيهم من الإصابة.

البرازيلي فييرا يعود إلى تدريب اتحاد كلباء الإماراتي

أبوظبي – د ب أ: عاد البرازيلي جورفان فييرا للتدريب مجددا بالدوري الإماراتي، وهذه المرة مع اتحاد كلباء بالدرجة الاولى حيث يحتل المركز الثالث خلف بني ياس والفجيرة. وجاء قرار اتحاد كلباء على أمل أن يساهم فييرا بخبرته، حيث درب اتحاد كلباء موسم 2010/2011، ودرب بالسعودية والكويت إضافة إلى منتخب العراق، وفي عدد من الأندية المصرية مثل الاسماعيلي والزمالك وسموحة.