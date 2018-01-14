﻿فيدرر: لا يفترض ترشيح شخص عمره 36 عاما للفوز باللقب!

ملبورن – رويترز: يقول روجر فيدرر إنه لا يفترض أن يرشح الجمهور والنقاد لاعبا عمره 36 عاما للفوز بلقب بطولة استراليا المفتوحة، ورغم أن فيدرر يتحدث في هذه الحالة عن نفسه فإن الجميع يخالفه الرأي.

وشارك فيدرر في التزاماته الإعلامية في ملبورن بنفس الحيوية والنشاط الذي سيخوض به مباراته الأولى في مستهل مسيرة الدفاع عن لقب أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والذي فاز به بعد التغلب على منافسه الأكبر الاسباني رفائيل نادال. وسيلتقي فيدرر في الدور الأول مع السلوفيني الياش بيديني غدا. وأنهى الانتصار المتميز على نادال العام الماضي، صيام فيدرر عن الألقاب الكبرى والذي استمر خمسة أعوام قبل أن يضيف اللقب الكبير رقم 19 في مسيرته في بطولة ويمبلدون. ويرشحه كثيرون للفوز باللقب الـ20 في البطولات الكبرى في ملبورن بارك بعد أسبوعين، رغم أنه شخصيا يرفض الرأي القائل إنه المرشح الأبرز لحصد اللقب، وقال: «في هذه السن. أشعر أن فرصتي لا يفترض أن تكون قوية لأنني لا أعتقد أن شخصا عمره 36 عاما يمكن أن يرشح للفوز بلقب أي بطولة. هكذا يفترض أن يكون الوضع». وأضاف: «وهذا هو سبب نظرتي للأمور بمزيد من الاسترخاء والارتياح في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرتي». وأشار إلى أن لاعبين مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب ست مرات والسويسري ستانيسلاس فافرينكا العائدين من غياب طويل بسبب الإصابة، ربما يستفيدون من هذا الموقف، كما حدث له شخصيا العام الماضي عندما فاز باللقب بعد عودته من غياب ستة أشهر. وقال فيدرر الذي سيكون المصنف الثاني في البطولة بعد رفائيل نادال المصنف الأول: «هذا العام أتمنى الفوز في الأدوار الأولى والمضي قدما بعكس العام الماضي عندما دخلنا البطولة بدون توقعات وكنا ننتظر ما ستسفر عنه النتائج. كنت في وضع ربما يشبه وضع نوفاك أو ستانيسلاس أو آخرين في العام الحالي، هذا ما حدث لي العام الماضي وانتهت الأمور بصورة أفضل كثيرا مما كنت أعتقد». وأضاف: «عدم وجود توقعات كان جيدا بعد هذه السنوات التي كانت مليئة بالتوقعات». ورغم أنه أصبح أكبر بعام فإن توقعات فيدرر زادت كثيرا هذا العام، ويقول إن استعداداته للموسم الجديد كانت «ممتازة». فقد فاز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في الفردي عندما ساعد، مع بليندا بنتشيتش، بلاده على الفوز بكأس هوبمان للفرق المختلطة في بيرث الاسترالية.