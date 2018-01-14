﻿الدوري السعودي: الهلال يتعادل مع اتحاد جدة 1/1في «كلاسيكو» مثير تألق فيه الحارسان

الرياض – د ب أ: خيم التعادل 1/1 على «كلاسيكو» الهلال وضيفه الاتحاد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على القادسية 2/صفر.

وتقدم الهلال بهدف مختار فلاتة في الدقيقة 57 وتعادل فهد الأنصار للاتحاد في الدقيقة 63. ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي، كما رفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس. يذكر أن التعادل هو السادس للهلال هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في مباراة، فيما التعادل هو السادس للاتحاد مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في خمس. وشهدت المباراة حضور سيدات لملعب المباراة للمرة الثانية في تاريخ الدوري السعودي، حيث تم تطبيق هذا القرار في مباراة الأهلي والباطن يوم الجمعة الماضي. وكان نجم المباراة حارسي مرمى الفريقين، وقال العماني علي الحبسي حارس الهلال، إن تألقه في المباراة يرجع للدعم والمؤازرة الذي وجده من أنصار الفريق. وأوضح الحبسي: :»تألقي جاء بفضل الله ثم بفضل جماهير الهلال، أشكرهم على وقفتهم معي في الفترة الماضية». وأنقذ الحبسي مرمى الهلال من 7 أهداف محققة، كان أبرزها تسديدة محمود كهربا لاعب الاتحاد، التي أبعدها عن شباكه على مرتين وسط إشادة كبيرة من الحضور. وأشار الحبسي إلى أنه استمتع كثيراً بالمشاركة في أول مباراة قمة في مسيرته مع الهلال، مطالباً زملاءه ببذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة، لإرضاء طموحات الجماهير. وأشاد الحبسي بفواز القرني حارس الاتحاد والمستوى الذي قدمه خلال المباراة.

وفي المباراة الثانية، قفز الفيصلي للمركز الثالث بعد تغلبه على القادسية 2/صفر. وسجل الهدفين جاي هيرفي لوفاني، لاعب القادسية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71 ومحمد بوسبعان في الدقيقة 82. ورفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد القادسية عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر. يذكر أن الفوز هو الثامن للفيصلي هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة للقادسية هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.