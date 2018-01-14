﻿الدوري الألماني: البايرن يتقدم في الصدارة… والبوندسليغا تعاني من «الضجر»!

برلين – د ب أ: أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة «كيكر» بين لاعبي الدوري الألماني خلال فترة العطلة الشتوية أن بايرن ميونيخ هو الأقرب للاحتفاظ بلقب البوندسليغا.

أي شكوك تتعلق بعجز البايرن عن الفوز بلقب البوندسليغا للموسم السادس على التوالي، تبددت بعد الاسبوع الأول من استئناف نشاط الدوري الألماني حيث يتصدر النادي البافاري بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه. وانهى المسيرة الخالية من الهزائم لمضيفه باير ليفركوزن والتي امتدت لـ14 مباراة، بعدما تغلب عليه 3/1 مساء الجمعة، في الوقت الذي خسر فيه شالكه الثاني أمام لايبزيغ 1/3 مساء السبت. وتقدم لايبزيغ للمركز الثاني، ولكن بوروسيا دورتموند بإمكانه أن يتساوى معه في النقاط عبر الفوز على فولفسبورغ. ولكن إذا اصبح الصراع على اللقب مجددا مقتصرا على فريق واحد هو البايرن الذي فاز باللقب الموسم الماضي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه، فإن ذلك سيعني الفوز باللقب السادس على التوالي والثامن والعشرين في تاريخه. وفي الخريف الماضي بدا الصراع في الصدارة على أشده، عندما ظهرت علامات الوهن على البايرن. لكن مع عودة العجوز يوب هاينكس (72 عاما) لتدريب البايرن في تشرين الأول/اكتوبر الماضي خلفا للإيطالي كارلو انشيلوتي الذي تعرض للإقالة، تغيرت الأمور شكلا ومضمونا في النادي البافاري. وبدا ارتفاع معدل أعمار اللاعبين، ومشاكل الإصابات ونقص اللياقة البدنية، بمثابة عوائق رئيسية للبايرن، ولكن من خلال الخبرة والنضوج ومتوسط أعمار يبلغ 29.3 عام نجح البايرن في التعامل بشكل مثالي مع ليفركوزن الذي يبلغ متوسط أعمار لاعبيه حوالي 24 عاما. واللاعبون كبار السن مثل الجناح الهولندي اريين روبن الذي غاب لسبعة أسابيع، والجناح الفرنسي فرانك ريبيري الذي سجل أول هدف له في الولاية الجديدة لهاينكس، باتا على أهبة الاستعداد لمساعدة الفريق في تحقيق هدفه. كما أظهرا مدى اهميتهما في الموسم الحالي الذي يتطلع خلاله البايرن لحصد ثلاثية تاريخية تتمثل في ألقاب البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. ويتطلع روبن وريبيري لتقديم أفضل ما لديهما لإقناع إدارة النادي بتجديد عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم الحالي. وقال هاينكس: «بالنظر إلى احصائياتنا فإننا لا نملك فقط فريقا جيدا أو جيدا للغاية ولكن فريق ناضج أيضا». وتمتد هيمنة البايرن على الصعيد الأوروبي أيضا في ظل النتائج المخيبة التي حققتها الفرق الألمانية في دوري الأبطال والدوري الأوروبي. وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للبايرن: «عندما يكون فريق بعيدا جدا عن المركز الثاني أو الثالث أو الرابع أو حتى الخامس في الترتيب تكون هناك حالة من القلق». وأضاف: «أفضل بطولة لي كانت في 2001» عندما توج البايرن باللقب في الرمق الأخير من الموسم. وأوضحت صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» قبل استئناف الدوري الألماني: «البوندسليغا تعاني من الضجر». وأضافت: « يعاني منتج كرة القدم الألماني بشكل كبير من هذه التوقعات مقارنة بكرة القدم الدولية». ويبدو أن منافسي البايرن خرجوا من المنافسة تماما، إذ اعترف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند بأن فريقه يسعى لإنهاء الموسم في المركز الثاني. وفي النهاية قد يكون مجرد يكون التأهل لدوري أبطال أوروبا بمثابة إنجاز كاف لشالكه وليفركوزن ولايبزيغ.