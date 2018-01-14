﻿الدوري الاسباني: مشاكل ريال مدريد تتفاقم بهزيمته أمام فياريال

مدريد – رويترز: تلقى ريال مدريد حامل لقب الدوري الاسباني الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات بعد خسارته 1-صفر أمام ضيفه فياريال ليواصل تعثره أمام عدد قليل من مشجعيه في استاد «سانتياغو برنابيو».

وسيطر فريق المدرب زين الدين زيدان على اللعب لكنه تعرض لصدمة في الدقيقة 87 بهدف من بابلو فورنالس الذي تابع كرة مرتدة وسدد من فوق الحارس كيلور نافاس بعد هجمة مرتدة ليمنح فياريال فوزه الأول على الإطلاق في «برنابيو» في 19 مباراة بجميع المسابقات. وبقي الريال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة متقدما بنقطة واحدة ومركز واحد على فياريال. ويتأخر الريال بفارق عشر نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد الذي فاز 1-صفر على إيبار بفضل هدف من كيفن غاميرو وبفارق ثماني نقاط عن بلنسية ثالث الترتيب الذي فاز 2-1 على ديبورتيفو لاكورونيا. ويمكن أن يتسع الفارق بين الريال وبرشلونة المتصدر إلى 19 نقطة لو نجح فريق المدرب إرنستو بالبيردي في الفوز على ريال سوسيداد. وقال زيدان: «لا نستحق هذا. نعتقد أننا لعبنا بشكل جيد لكن الكرة لا تريد دخول المرمى لا أستطيع شرح السبب. لم نستطع تجنب الهجمات المرتدة للمنافس والهزيمة صعبة جدا على اللاعبين». وتراجعت آمال الريال الضئيلة في العودة لسباق المنافسة بعد هزيمته 3-صفر أمام برشلونة قبل عيد الميلاد، ثم تفاقمت الأمور بالتعادل 2-2 مع مستضيفه سيلتا فيغو الأسبوع الماضي. وبدأ صاحب الأرض بشكل رائع عندما تم إلغاء هدف لغاريث بيل بداعي التسلل، وسدد كريستيانو رونالدو في إطار المرمى مرتين. وأبعد سيرجيو أسينخو حارس فياريال تسديدة من مارسيلو من خارج منطقة الجزاء بعد مرور أكثر من نصف ساعة بقليل. وطالب الريال بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول عندما بدا أن ألفارو غونزاليز مدافع فياريال تصدى لتسديدة من بيل بذراعه. وأنقذ أسينخو كرة من رونالدو من مدى قريب في نهاية الشوط الأول. ودخل فياريال أكثر في أجواء المباراة مع تقدم الوقت في الشوط الثاني، واستفاد من محاولات الريال اليائسة لتحقيق الفوز بالتفوق على عدد من لاعبي الريال في الهجمات المرتدة بعد إبعاد ركلة ركنية من توني كروس. وقال خابي كاييخا مدرب فياريال: «كنا نعلم أننا نستطيع صنع التاريخ اليوم ودائما نؤمن بذلك. الريال يملك الكثير من المزايا لكننا فكرنا أن في هذه اللحظة من الموسم وباللعب على أرضه ربما يرتكب أخطاء أكثر. كنا نعلم أننا بحاجة للحفاظ على الكرة لأطول فترة ممكنة ولم نستطع فعل ذلك في الشوط الأول لكننا نجحنا في الثاني». ونجا أتلتيكو مدريد الثاني من مواجهة صعبة في ضيافة إيبار رغم اللعب بدون المهاجم الموقوف دييغو كوستا بينما استغل غاميرو تمريرة من أنطوان غريزمان وسجل في الدقيقة 27. وتعرض كوستا للطرد في مباراته الأولى بالدوري أمام خيتافي في الجولة الماضية وبعد العودة إلى أتلتيكو من تشلسي. وأنهى أتلتيكو سلسلة من سبع مباريات بلا هزيمة لإيبار في الدوري. وأفلت بلنسية من انتفاضة ديبورتيفو حيث تقدم 2-صفر بهدفي غونزالو غيديس ورودريغو ثم قلص فلورين أندوني الفارق في الدقيقة 88 وأضاع أدريان لوبيز كرة خطيرة كادت تدرك التعادل بالثواني الأخيرة. وتلقى لاس بالماس متذيل الترتيب هزيمة مذلة 6-صفر أمام جيرونا الوافد الجديد، فيما أقال ملقة مدربه ميشيل عقب هزيمته 1-صفر أمام خيتافي ليخسر للمرة الرابعة على التوالي في الدوري.