﻿الدوري الانكليزي: صلاح يقود ليفربول إلى الثأر من مانشستر سيتي برباعية في مباراة مثيرة… وأرسنال يواصل الترنح

لندن – د ب أ: أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا عالميا وصنع آخر، ليقود ليفربول لفوز مثير 4/3 على ضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين للدوري الانكليزي، التي شهدت أيضا فوز بورنموث على ضيفه أرسنال 2/1.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام تشلسي (حامل اللقب) الرابع، المتساوي معه في الرصيد. وتجمد رصيد السيتي، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 62 نقطة، لكنه ظل متربعا على الصدارة. وافتتح أليكس أوكسليد تشامبرلين التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل النجم الألماني ليروي ساني للسيتي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1. في الشوط الثاني، أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما تكفل النجم السنغالي ساديو ماني بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 61 من صناعة صلاح، الذي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 68 من تسديدة متقنة من منتصف الملعب. ورفع اللاعب المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، رصيده التهديفي في البطولة إلى 18 هدفا، ليواصل مطاردة النجم الانكليزي هاري كاين (المتصدر) برصيد 20 هدفا. وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلص بيرناردو سيلفا الفارق بتسجيله الهدف الثاني للسيتي، فيما أحرز إيلكاي غندوغان الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. وثأر ليفربول بهذا الانتصار من خسارته المدوية صفر/5 أمام مانشستر سيتي في الدور الأول في أيلول/سبتمبر الماضي.

وواصل أرسنال ترنحه في مبارياته الأخيرة، بعدما تكبد هزيمته السادسة في البطولة، إثر خسارته 1/2 أمام مضيفه بورنموث. وتجمد رصيد أرسنال عند 39 نقطة في المركز السادس، مهدرا فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وارتفع رصيد بورنموث، الذي حقق انتصاره السادس هذا الموسم، مقابل ستة تعادلات و11 خسارة، إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر. وعجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، بادر هيكتور بيليرين بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل كالوم ويلسون لبورنموث في الدقيقة 70. واستغل بورنموث حالة الارتباك التي طغت على أداء لاعبي أرسنال عقب هدف التعادل، ليضيف جوردن آيب الهدف الثاني في الدقيقة 74 لأصحاب الأرض. وأخفق أرسنال في تحقيق أي انتصار في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، حيث يرجع آخر فوز له إلى 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما تغلب 3/2 على ضيفه كريستال بالاس في الدوري.