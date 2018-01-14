﻿«صلات: روابط من خلال الفنون» تعلن عن منح جديدة

بيروت – «القدس العربي»: أعلن مشـروع «صِـلات: روابـط من خــلال الفــنون» عن فتح باب التقـدم أمام المؤسســات الفنية والثقافية العاملة في لبنان، للحصول على منح جديدة (بسـقف 15 ألف يورو للمنحة الواحدة) لدعم مشـاريع ثقافيـة وفنـية جديـدة، تهدف، بشكل خاص، إلى تعزيز الحياة الثقافية في أوساط اللاجئيـن الفلسـطينيين، و/أو إلى المسـاهمة في بناء قدرات العاملين في الحـقل الثـقافي، ولا سـيما في أوسـاط الفلسطـينيين، وتـعزيز صِلاتهـم وفـرص تعاونهـم الفني والمهني مع نظرائهـم فـي المجتـمع المدنـي فـي لبنـان.

هذا، ويمكن لفرق أو مجموعات فنية التقدم بطلب للحصول على هذه المنحة، ولكن تحت مظلة مؤسسة ثقافية فاعلة ومسجلة في لبنان.

تعطى الأولوية للمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف التالية، أو بعضها:

- تطوير مبادرات ثقافية مبدعة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

- إنجاز تدخلات تركز على بناء قدرات مهنية في أوساط الفلسطينيين في لبنان، من خلال التدريب و/أو الإشراف الفني.

- تحقيق فرص انتشار أوسع وترويج أكبر للفعاليات الثقافية والفنية في أوساط اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

- خلق وعي نقدي ونقاش حول مواضيع ثقافية تحمل أهمية خاصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

- إنـجاز مـشاريع من شـأنها تشجيع الحـوار والتـواصل البـناء ما بـين اللاجـئين الفلسطينـيين والمجتـمع اللبـناني.

- إنجاز مشاريع من شأنها تقوية روابط التعاون والتفاعل المهني والتشبيك بين الفلسطينيين واللبنانيين العاملين في الحقل الثقافي والفني في لبنان.

آخر موعد للتقدم للمنحة 25/02/2018 وتعلن النتائج في موعد أقصاه منتصف شهر نيسان 2018

ترسل الطلبات لمنسقة المشروع على العنوان التالي:

amal.k@qattanfoundation.org

لمزيد من المعلومات حول مشروع «صِلات: روابط من خلال الفنون» يرجى متابعة الموقع:

https://www.facebook.com/selatlebanon​

www.qattanfoundation.org

* صِلات: روابط من خلال الفنون» مشروع أطلقته مؤسسة عبد المحسن القطان (فلسطين)، بالشراكة مع صندوق الأمير كلاوس (هولندا) في العام 2012، وذلك بهدف دعم وتمويل مشاريع فنية وثقافية جديدة في لبنان، تساهم في تعزيز الحياة الثقافية والفنية، ولا سيما في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وتعمل على تمتين صلتهم مع المجتمع اللبناني.