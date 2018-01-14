﻿19 قتيلا ضحايا انزلاقات التربة في كاليفورنيا

لوس انجليس ـ أ ف ب: خلفت انزلاقات التربة الضخمة التي ضربت قسما من جنوب كاليفورنيا بداية الأسبوع، 19 قتيلا حسب حصيلة جديدة أعلنت نهاية الأسبوع فيما لا يزال خمسة أشخاص مفقودين.

وقالت أجهزة الإسعاف في منطقة سانتا باربرا إن عدد المفقودين قد «يتغير بشكل كبير» فيما يواصل المسعفون البحث عن ضحايا بين الركام والمباني المتضررة.

وأوردت سلطات المنطقة عبر تويتر إن «البيئة غير المستقرة لا تزال تشكل خطرا على المدنيين والمسعفين» و«الكميات الهائلة من الوحل والركام تعوق تقدم العمل».

وتسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت على هذه المنطقة التي تعرضت لحرائق مترامية في كانون الأول/ديسمبر، في انزلاقات للتربة طاولت هضاب مونتي سيتو ومدنا أخرى في منطقة سانتا باربرا شمال غرب لوس انجليس.

وإضافة الى القتلى والجرحى، دمرت السيول الموحلة 65 منزلا وأصابت أكثر من 450 بأضرار.