﻿جريمة قتل مزدوجة في فندق فخم

هونغ كونغ ـ أ ف ب: أوقف رجل أجنبي يشتبه في قتله امرأة وطفلا في فندق كارلتون ـ ريتز الفخم الواقع على الواجهة البحرية في هونغ كونغ على ما أعلنت الشرطة التي وصلت الى المكان بعدما تلقت بلاغا عن شجار بين رجل وامرأة.

وعثر على جثة امرأة وطفل. وأوقف الرجل بتهمة القتل وأدخل المستشفى.

ورفضت الشرطة توضيح الرابط بين الأشخاص الثلاثة مكتفية بالقول إنهم أجانب. وذكر موقع «آبل دأيلي» للأخبار في هونغ كونغ إن الثلاثة هما زوجان أربعينيان من كوريا وطفلهما البالغ سبع سنوات وصلا الى الفندق قبل أيام قليلة.

ويقع الفندق في الطوابق العليا من أكبر ناطحة سحاب في المستعمرة البريطانية السابقة «آي سي سي». وهو معروف بمناظره الرائعة المطلة على المدينة ومرفأ فكيتوريا.

وقال ناطق باسم الفندق رافضا أي تعليق «مشاعرنا مع عائلة النزلاء المعنيين في هذه الأوقات الصعبة».