﻿اليونان تتجه لتشريع الحشيش كعلاج

اثيناـ أ ف ب: تتحضر اليونان للسماح باستهلاك حشيش القنب الهندي للأغراض الطبية بموجب تعديل سيقدم عما قريب للبرلمان من شأنه أن يستقطب المستثمرين إلى هذا القطاع، حسب ما كشف عنه الأحد يانيس تسيرونيس نائب وزير التنمية الزراعية.

وقال «في خلال بضعة أسابيع، سيقدم تعديل للبرلمان لتحديد الإطار التشريعي لزراعة القنب الهندي وصناعة المنتجات الصيدلانية المشتقة منه، ما سيفتح آفاقا لاستثمارات يونانية وأجنبية».

ويُقدّر رقم الأعمال الذي قد تدره هذه الاستثمارات «بين 1.5 مليار يورو ومليارين».

وقد قصد يانيس تسيرونيس مع غيره من المسؤولين الحكوميين أول معرض دولي نظّم في اليونان في نهاية هذا الأسبوع حول هذا النوع من الحشيش المستخدم لأغراض العلاج.

وشاركت في هذا الحدث الذي امتدّ من الجمعة إلى الأحد في أثينا، مئات الشركات اليونانية والأجنبية.

وحسب الحكومة والخبراء، إن المناخ السائد في اليونان يناسب كثيرا زراعة الحشيش لأغراض طبية.

وقد سبق لنحـــو عشرة بلدان من الاتحــــاد الأوروبي أن سمحت باســــتهلاكه للعـــــلاج.