﻿الحياة الليلية الصاخبة في بودابست تستحيل جحيما لسكانها

بودابست ـ أ ف ب: اكتسبت العاصمة المجرية بودابست في السنوات الأخيرة مكانة مهمة بين المدن الأوروبية الأكثر استقطابا لمحبي السهر، خصوصا بفضل حياتها الليلية الصاخبة الميسورة التكلفة، غير أن هذه الطفرة تترافق مع نقمة متزايدة من السكان بسبب الإزعاج المتأتي من هذه الظاهرة.

فمع عشرات الرحلات اليومية المنخفضة التكلفة والعروض المغرية المقدمة لرواد النوادي الليلية والأسعار الزهيدة لمرافق إيواء السياح، أصبحت العاصمة المجرية القبلة الجديدة لمحبي السهر القادمين من سائر أنحاء أوروبا للترويح عن أنفسهم في مقابل مبالغ قليلة في الصيف والشتاء على السواء. وفي قلب المدينة، تحول الحي اليهودي السابق إلى مركز للحياة الليلية مع كل تجاوزاتها إذ يضم 800 حانة وملهى ليلي ومطعم على مساحة أقل من كيلومترين مربعين. ونصف هذه المؤسسات رأت النور في السنوات الخمس الأخيرة.

وترى دورا غاراي التاجرة الشابة البالغة من العمر 32 عاما التي لطالما عاشت في هذا الحي ذي المباني الجميلة المشيدة في القرن التاسع عشر، أن عملية التحول التي تحصل بوتيرة أقوى من تلك الحاصلة في مدن أوروبية أخرى كبرشلونة أو أمستردام، باتت في مرحلة يصعب على السكان تحملها.

وتتحدث عن مشكلات كثيرة يعانيها أهالي الحي أبرزها الضجيج وانتشار بقايا القيء والبول والمخلفات في الشوارع وازدياد أنشطة تجارة المخدرات والدعارة.

وتقول الشابة التي ترأس جمعية للسكان الغاضبين في الحي «لا يسعني تخيل نفسي أربي أطفالي في إطار مماثل» مضيفة «نُتهم بأننا نفسد البهجة السائدة هنا لكننا مجرد أناس عاديين لا يطلبون سوى النوم في الليل».

ولا يزال 15 ألف شخص في الأقل يقطنون هذا الحي البورجوازي السابق، غير أن 18 ٪ منهم يعتزمون المغادرة بسبب الإزعاج وفق نتائج دراسة أجرتها جامعة كورفينوس في بودابست.

ومع 3.5 ملايين زائر في 2016 سجل عدد السياح في بودابست ازديادا يقرب من الضعف خلال ثماني سنوات. كذلك طرأ تغيير جذري على طبيعة الزوار الذين كانوا يقصدون بودابست للتمتع بالهندسة الساحرة لهذه المدينة التأريخية التي تحمل لقب «باريس أوروبا الوسطى».

وتشير ميلاني كاي سميث وهي المعدة الرئيسية للدراسة التي أجرتها جامعة كورفينوس إلى أن الأسعار الزهيدة للمشروبات والأجواء الصاخبة تشكل أبرز المسببات للتهافت الكبير على السفر إلى بودابست.

ويقول سياح دنماركيون مغتبطون بأجواء السهر في بودابست «من المذهل أن كل ما يمكننا فعله هنا بمبلغ زهيد».

وبعدما كانت تقتصر على بضع حانات مقامة في مبان غير اعتيادية شبه متداعية، باتت الحياة الليلية في الحي أشبه بالصناعة إذ أن بعض المؤسسات قادرة على استيعاب ما يصل ألفي شخص. ويقود أحد المرشدين مجموعة من السياح نحو ملهى ليلي متوجها إليهم عبر مكبر للصوت بالقول «هل أنتم مستعدون لليلة من الجنون؟» قبل أن يعلق على انزعاج السكان «ما عليهم إلا المغادرة».

غير أن دورا غاراي وجمعيتها التي تضم ما لا يقل عن ألف عضو لا تشاطره هذا الرأي.

وهي تقول «من ناحية، سكان كثيرون يقطنون في مساكن شعبية ولا يمكنهم المغادرة بسهولة. ومن جهة ثانية، لِمَ المغادرة لمجرد أن أناسا يأتون لتمضية بضعة أيام في العبث كيفما كان» في الحي.