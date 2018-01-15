بعد وصفه بلدانا بأنها “حثالة” ترامب يؤكد: أنا لست عنصريا

واشنطن: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد على انه “ليس عنصريا” وذلك بعد تصريحات نُقلت عنه ووصف فيها بلدانا يأتي منها المهاجرون بأنها “حثالة”.

وقال ترامب للصحافيين في نادي ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش بفلوريدا حيث كان يتناول العشاء مع زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي “أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري تُقابلونه”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت أن ترامب أدلى بتصريح عن “البلدان الحثالة” خلال استقباله في مكتبه عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع قانون حول الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ان ترامب سأل خلال المناقشات “لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد؟”، موضحة انه كان يشير إلى دول أفريقية وهايتي والسلفادور.

ولم ينف البيت الأبيض التصريحات أو يعترض عليها، وقال إن “بعض الشخصيات السياسية في واشنطن تختار الدفاع عن دول أجنبية لكن الرئيس ترامب سيعمل دائما من أجل مصلحة الشعب الأمريكي”.

من جهة ثانية بدا ترامب في فلوريدا ايجابيا حيال الأزمة مع كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي “سنرى ما سيحدث مع كوريا الشمالية. لدينا محادثات رائعة تجري حاليا. تعرفون الالعاب الاولمبية. أشياء كثيرة قد تحدث”.

وكان البيت الأبيض قد نفى وصحح تصريحا نسب إلى الرئيس الأمريكي يقول فيه انه على علاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وكانت صحيفة وول ستريت جرنال نقلت عن ترامب قوله في مقابلة الخميس “اقيم علاقة جيدة على الارجح مع كيم جونغ اون”.

لكن ترامب كتب في تغريدة على تويتر “من الواضح انني لم أقل ذلك. أنا قلت (قد) أقيم علاقة جيدة مع كيم جونغ اون، هناك اختلاف كبير. لحسن الحظ نحن نقوم بتسجيل الاحاديث مع المراسلين”.

واضاف الرئيس الأمريكي “وهم كانوا يعلمون بالتحديد ما قلته وما عنيته. انهم فقط يسعون للحصول على مادة اعلامية. انها اخبار كاذبة!”. (أ ف ب)