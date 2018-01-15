طائرة ركاب تنحرف عن المدرج في تركيا باتجاه البحر الأسود- (فيديو)

اسطنبول: انحرفت طائرة لشركة بيجاسوس للطيران عن المدرج في مطار ساحلي تركي وسقطت في منحدر شديد باتجاه البحر الأسود لكنها توقفت قبل أمتار قليلة من المياه.

ولم يصب أحد من بين 168 شخصا كانوا على متن الطائرة في الحادث لكن ركابا تحدثوا عن شعورهم بالذعر مع اتجاه طرف الطائرة الأمامي ناحية البحر.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن راكبة تدعى فاطمة جوردو قولها إنها سمعت ضوضاء عالية بمجرد أن هبطت طائرة الرحلة القادمة من أنقرة في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود.

وأضافت “مالت الطائرة على جانبها وأصبح طرفها الأمامي مائلا للأسفل وطرفها الخلفي للأعلى”.

وقالت إن الركاب شموا رائحة وقود عندما توقفت الطائرة وسط الوحل الغزير.

وتابعت “ظننا أن حريقا سينشب. أصيب الناس بالذعر وكان هناك أطفال ونساء حوامل”.

وقال يوجيل يأوز حاكم طرابزون إن السلطات أخرجت كل الركاب بسلام من الطائرة وبعضهم نقل إلى المستشفى احترازيا. وأضاف لوكالة الأناضول “جميعهم بخير”.

وقالت شركة بيغاسوس في بيان إن الطائرة من طراز (بوينغ 737-800) “تعرضت لحادث انحراف عن المدرج” لدى هبوطها لكن ركابها البالغ عددهم 162 وطياريها وطاقمها المكون من أربعة أشخاص لم يصابوا بأذى. (رويترز)