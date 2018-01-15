سان جيرمان يعبر نانت بصعوبة ويحافظ على القمة الفرنسية

باريس: اجتاز فريق باريس سان جيرمان، الأحد، مضيفه نانت بصعوبة وتغلب عليه بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

دخل سان جيرمان اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة دون رهبة من عامل الأرض والجمهور للمنافس، ونجح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12.

وازدادت حساسية اللقاء من الجانبين، ففي الوقت الذي بحث فيه سان جيرمان عن فرصة تسجيل هدف ثان، كثف لاعبو نانت من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، دون أن تتغير النتيجة، ليطلق على إثرها حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا فوز سان جيرمان.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 53 نقطة محافظًا على الصدارة، بينما تجمد رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز الخامس. (الأناضول)