بركان “جبل أغونغ” في إندونيسيا ينفث رمادا لمسافة 2500 متر في السماء

جاكرتا: ذكرت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث الاندونيسية أن بركان “جبل أغونغ” في جزيرة بالى الاندونيسية أطلق أعمدة سميكة من الرماد لمسافة 2500 متر في السماء الاثنين في أحدث ثوران له.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إن الثوران كان قصيرا ولم تسفر عنه أي اصابات، مشيرا إلى أن مطار الجزيرة الدولي يعمل بشكل طبيعي.

وكانت السلطات قد رفعت التحذير إلى أعلى مستوى في 27 تشرين ثان/ نوفمبر، وطلبت إجلاء حوالى 100 ألف شخص.

يذكر أن أخر ثوران لـ”جبل أغونغ”، الذى يبلغ طوله 3031 مترا، استمر لمدة عام منذ عام 1963 وحتى 1964، ما أسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية والانفجارات البركانية. (د ب أ)