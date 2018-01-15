سيارة تقتحم عيادة طبيب أسنان بالطابق الثاني من مبنى في لوس انجليس

لوس انجليس: ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن رجلا، اعترف بأنه كان تحت تأثير مخدرات غير قانونية، تحطمت سيارته في عيادة طبيب أسنان بالطابق الثاني من مبنى في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا يوم الأحد.

وأفادت صحيفة “لوس انجليس تايمز″ بأن الشرطة وصلت الساعة 05:25 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (13:25 ظهر الأحد بتوقيت غرينتش) لتجد سيارة بيضاء عالقة في المبنى.

وكان السائق يسير بسرعة عندما اصطدم برصيف مرتفع أطاح بسيارته في الهواء ومن ثم اجتاحت السيارة الجدار الخارجي للمبنى.

وتمكن رجال الإطفاء من إخراج جميع الركاب الذين كانوا داخل السيارة، بينما كانت لا تزال عالقة في المبنى. وتم احضار شاحنة متخصصة من لوس انجليس لإخراجها من المبنى، وفقا للصحيفة.

ولم يتم تقديم أية تفاصيل أخرى عن السائق، كما لم تصدر الشرطة أي بيان رسمي بعد. (د ب أ)