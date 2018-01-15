نتنياهو يشعر “بخيبة أمل” من رفض الهند دعم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

نيودلهي: صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين انه يشعر “بخيبة أمل” من رفض الهند دعم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لكنه اكد انه لن يجعل ذلك يفسد زيارته إلى هذه الدولة الآسيوية العملاقة.

من جهة أخرى، أكد نتنياهو الذي وصل الأحد إلى الهند على رأس أكبر وفد تجاري يرافقه في رحلة حتى الآن، أن إسرائيل “ستنال من” قتلة زوجين يهوديين سقطا في هجمات بومباي في 2008 ويرافقه ابنهما في رحلته التي تستغرق ثمانية أيام إلى الهند.

وأكد نتنياهو لمجموعة “اينديا توداي” الاعلامية في مقابلة نشرت الاثنين أن لديه “علاقة خاصة” مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

لكن هذه العلاقة شابها تصويت الهند مع أكثر من مئة دولة في الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر الماضي على قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نتنياهو في المقابلة “بالتأكيد اشعر بخيبة امل لكنني اعتقد ان هذه الزيارة تدل في الواقع على ان علاقتنا تسير قدما على عدد من الجبهات”.

وكانت الهند الغت قبل الزيارة صفقة بقيمة 500 مليون دولار لشراء صواريخ “سبايك” اسرائيلية مضادة للدبابات.

وتبلغ قيمة صادرات إسرائيل في المعدات العسكرية إلى الهند مليار دولار سنويا، لكن مودي يريد إنهاء تصدر الهند للائحة الدول المستوردة لمعدات الدفاع في العالم.

الا ان نتنياهو بدا متفائلا بشأن صفقة الصواريخ. وقال “آمل أن تسمح هذه الزيارة بحل هذه القضية لانني اعتقد ان هناك فرصة معقولة للتوصل الى تسوية عادلة”.

وبعدما شدد على انه لا يستطيع كشف أي تفاصيل قبل نهاية زيارته، قال نتنياهو إن “علاقتنا الدفاعية مهمة وتشمل امورا عديدة”.

واضاف “اعتقد أن الأمر الأساسي هو الدفاع. نريد ان ندافع عن انفسنا. لسنا امة عدوانية لكننا ملتزمون جدا ضمان الا يكون أحد قادرا على الاعتداء علينا”.

وهذه أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى الهند منذ 15 عاما. وكان في استقبال نتنياهو وزوجته سارة في مطار نيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان أول رئيس حكومة هندي يزور إسرائيل في تموز/ يوليو الماضي.

ويرافق نتنياهو وفد تجاري كبير يضم ممثلين عن قطاعات التكنولوجيا والزراعة والدفاع. وهو اكبر وفد يرافق رئيس حكومة اسرائيلي الى الخارج.

وسيوقع نتنياهو عددا من الاتفاقات الجديدة في مجال الطاقة والطيران والانتاج السينمائي. كما سيتوقف في تاج محل وسيزور غوجارات مسقط رأس مودي. وسيلتقي عددا من نجوم السينما الهنود في بومباي.

وسيقوم ايضا بزيارة مركز يهودي استهدف عام 2008 بسلسلة الاعتداءات التي شهدتها بومياي في مبادرة خاصة تجاه الطائفة اليهودية الصغيرة في الهند. وسيرافق الطفل موشي هولتسبرغ البالغ من العمر 11 عاما عند عودته الى منزله للمرة الاولى منذ مقتل والديه في الهجمات التي اودت ب 166 شخصا.

وسيحضر نتنياهو مراسم في ذكرى اليهود الذين قتلوا في الهجمات عندما اقتحم مسلحون اسلاميون نزلا يهوديا ومركزاً ثقافيا، ما ادى الى مقتل حاخام وزوجته الحامل واربعة أشخاص آخرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقابلة التي نشرت الاثنين “في نهاية المطاف سننال من القتلة لكن الهدف هو ردع قتلة آخرين في المستقبل”. (أ ف ب)