عزيز أنصاري يصدر بيانا للرد على اتهامه بسوء السلوك الجنسي

نيويورك: أصدر الممثل الأمريكي عزيز أنصاري يوم الأحد بيانا للرد على اتهامه بسوء السلوك الجنسي مع فتاة (23 عاما).

وكانت فتاة مجهولة تعرف باسم “جريس″ قد وجهت الاتهامات لعزيز في حوار نشر على موقع “بيب” الإخباري السبت.

وقالت جريس إنها وعزيز خرجا معا في موعد غرامي في أيلول/ سبتمبر الماضي، وعادا بعد ذلك لشقة أنصاري في مانهاتن. وأضافت أن عزير تجاهل طلباتها المتكررة بعدم الاستعجال في المضي قدما في علاقتهما الجنسية معا.

وأوضحت جريس “أعتقد أن عزيز استغلني، لم يتم الاستماع لي وتم تجاهلي. لقد كانت أسوأ تجربة أتعرض لها مع رجل”.

وقامت جريس، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما وقت الواقعة، بإرسال رسالة نصية لعزيز في اليوم التالي للقائهما قالت فيها إنها شعرت “بعدم الراحة” إزاء هذه التجربة.

وأصدر عزيز بيانا الأحد قال فيه إنه يعتقد أن التواصل الجنسي بينهما كان بناء على رغبة الطرفين.

وقال “كل شيء بدا جيدا بالنسبة لي، لذلك عندما سمعت أنها لم تكن مرتاحة فوجئت. لقد استمعت إلى كلماتها بعناية وقمت بالرد عليها بصورة شخصية بعدما استغرقت وقتا لاستيعاب ما قالته”.

وأضاف “استمر في دعم الحركة التي تشهدها ثقافتنا. إنها ضرورية وطويلة المدى”.

وتأتي الاتهامات الموجهه لعزيز بعد أسبوع من فوزه بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل عن دوره في مسلسل “ماستر اوف نان”. (د ب أ)