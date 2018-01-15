العثور على تسع جثث مقطعة الأوصال في شاحنة بالمكسيك

مكسيكو سيتي: عثر على تسع جثث مقطعة الأوصال في شاحنة بولاية فيراكروز، حسبما ذكر حاكم الولاية الجنوبية الشرقية يوم الأحد، مضيفا أنهم ضحية نزاع بين عصابات على ما يبدو.

وقال حاكم ولاية فيراكروز ميغيل انخيل يونس، في مؤتمر صحفي، إن شخصا من المشتبه بهم في عمليات القتل قتل على أيدي قوات الأمن عندما حاول الفرار.

وتابع يونس انه تم اكتشاف الجثث في وقت متأخر من يوم السبت في مدينة زالابا عاصمة فيراكروز، وتم التعرف على العديد من الضحايا على أنهم اعضاء في عصابة مخدرات.

وعثر على ثلاث رسائل بين الجثث، تحتوي على تهديدات من عصابة “لوس زيتاس″، سيئة السمعة، ضد قوات الأمن.

وأعلن يونس أنه تم نشر الجيش للحفاظ على الأمن في زالابا حيث تم اكتشاف خمسة رؤوس بشرية الاسبوع الماضي في سيارة أجرة مهجورة.

وتم كتابة أحرف (سي جيه إن جي) على السيارة، اختصارا لـ(كارتيل جاليسكو نويفا جينيراسيون)، التي تخوض معركة شرسة للسيطرة على تجارة المخدرات الإقليمية مع عصابة لوس زيتاس. (د ب أ)