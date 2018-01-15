إطلاق موقوفين على ذمة قضايا فساد في السعودية

الرياض: أفاد تقرير إخباري سعودي الاثنين، بأن النيابة العامة في المملكة أفرجت خلال اليومين الماضيين عن موقوفين في فندق “الريتزكارلتون الرياض” على ذمة قضايا فساد.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصدر وصفته بأنه مطلع، قوله “إنه يُتوقع الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم”.

وكانت الصحيفة قد نشرت في وقت سابق معلومات عن البدء في تفعيل تحرك سريع لإنهاء ملفات المحتجزين في الفندق، ممن وافقوا على التسوية مقابل إطلاق سراحهم، ونشرت معلومات أخرى تتعلق بفتح الحجوزات أمام الزوار للإقامة في الفندق اعتباراً من 25 شباط/فبراير القادم.

كان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب قال مؤخراً إن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جداً، وسيحالون إلى المحاكمة ويطبق عليهم نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية.

وأفرجت السلطات السعودية مؤخراً عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة. وأُفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على تسوية مع الحكومة. (د ب أ)