“طيور الدمار الشامل” تثير الذعر فى استراليا

سيدني: أثارت طيور صغيرة بيضاء اللون الذعر في البلدات الساحلية بولاية استراليا الغربية، حيث طلب مسؤولون محليون من حكومة الولاية تصريحا لإعدام طيور الكوكاتو الشرقية طويلة المنقار.

وقال عمدة مدينة جيرالدتون ،شين فان ستين، الاثنين إن “هذه الطيور الصغيرة المزعجة قد تسببت في أضرار كبيرة للمدينة والممتلكات”.

وقال فان ستين:”إنها تفكك الأسطح ، مما يتسبب في تسرب المياه منها، وتنزع أشرطة السدادات المطاطية من النوافذ. مناقيرها المدببة قوية للغاية لدرجة أنها قادرة على انتزاع وحدات إنارة الشوارع والنباتات الاصطناعية”.

وأفاد بأن الطيور اتلفت لافتات مغلفة، والحقت اضراراً بأسلاك نحاسية، بل وتسببت في حوادث ماس كهربائي .

ووصف الطيور بالقول :”إنها أسلحة دمار شامل يكسوها الريش”.

وقال فان ستين إن مجلس مدينة جيرالدتون يدفع ما يصل إلى 400 ألف دولار استرالي (320 ألف دولار أمريكي سنوياً( منذ عدة أعوام لإصلاح الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية بسبب الطيور .

يشار إلى أن طيور الكوكاتو الشرقية طويلة المنقار هي نوع من ببغاوات الكوكاتو البيضاء . ويعود أصلها إلى استراليا ، وتعد دخيلة على أستراليا الغربية .

وقد تسبب التدفق الكبير للطيور البرية في أضرار للمحاصيل وشكل تهديداً للطيور المحلية ، بما فيها أنواع أخرى محلية من الببغاوات. (د ب أ)