الرئيس الأفغاني: جيشنا لن يصمد سوى ستة أشهر دون دعم أمريكي

أنقرة: قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن جيش بلاده لا يستطيع الصمود سوى ستة أشهر دون دعم أمريكي.

وأضاف في تصريح لقناة “سي بي اس″ الأمريكية، أن تكلفة الحرب في أفغانستان بلغت تريليون دولار على مدى 16 عاماً.

وأشار غني أنه ورغم التكلفة الباهظة للحرب إلا أن الأمن لم يُضبَط حتى في العاصمة كابول، التي تشهد “مستوى لا يصدق من الوحشية”.

وشدد غني على أن بلاده التي تشكل معقلاً لـ 21 منظمة إرهابية تنشط على نطاق دولي وترسل عشرات الانتحاريين لتنفيذ عمليات إرهابية، بحاجة لتوحيد كل الموارد من أجل التغلب على المشاكل التي تواجهها.

وأضاف: “طالبان تعمل على ترويع الناس وبث بذور الشك بين المواطنين والحكومة؛ والدفع بالجموع الغاضبة التي تسعى للموت باتجاه العاصمة”.

كما ذكر غني أن عدداً كبيراً من أفراد الجيش والشرطة الأفغانيين قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية؛ مؤكّدًا مواصلة النضال بكل عزم وثبات من أجل تحقيق الأمن في أفغانستان.

ولفت أشرف غني، أنه في حالة سحبت الولايات المتحدة دعمها فإن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية خلال ثلاثة أيام. (الأناضول)