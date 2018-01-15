نتنياهو يحاول إنقاذ صفقة أسلحة مع الهند بقيمة 500 مليون دولار

القدس المحتلة: يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الحالية إلى الهند، إنقاذ صفقة صواريخ مضادة للدبابات بقيمة 500 مليون دولار، ألغتها الهند مؤخرا.

وقالت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، الإثنين، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، التقى مع نظيره الهندي أجيت دوفال، وبحث معه تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين بما في ذلك هذه الصفقة التي ألغتها الهند مؤخرا.

وقد بدأ نتنياهو زيارة إلى الهند يوم الأحد، تستمر حتى يوم الخميس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وقال نتنياهو للصحفيين قبيل مغادرته: “أغادر هذا المساء للقيام بزيارة تاريخية إلى الهند حيث سألتقي برئيس الوزراء صديقي ناريندرا مودي والرئيس الهندي، وزعماء كثيرين آخرين، سنوقع على عدد كبير جدا من الاتفاقيات”.

وأضاف:” نعزز العلاقات بين إسرائيل وهذه القوى العالمية العظمى، هذا يخدمنا في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والسياحة وفي مجالات عديدة أخرى، وهذه هي بركة كبيرة جدا بالنسبة لدولة إسرائيل”.

وليس من الواضح إن كان نتنياهو سيتمكن من إنقاذ هذه الصفقة الكبيرة.

وقالت صحيفة “هآرتس″ إن نتنياهو قال للصحافة الهندية، إنه يأمل أن تتمكن زيارته المساعدة في حل المشكلة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل الى حل عادل للقضية في نهاية زيارته.

وبحسب الصحيفة فإن الهند ألغت الصفقة خشية تأثيرها على برنامج هندي لتطوير صواريخ محلية من قبل وكالات حكومية هندية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشاد بقيام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شخصيا باستقبال نتنياهو لدى وصوله الى نيودلهي.

وقال في تصريح أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: “استقبل رئيس الوزراء الهندي شخصيا رئيس الوزراء نتنياهو عند وصوله نيودلهي وكانت هذه مفاجأة لأنه كان من المقرر أن يستقبله وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس الوزراء نتنياهو يثمن ذلك كثيرا”.

وفي ساعات المساء وبعيد لقاء نتنياهو مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الهندي استضاف نتنياهو وزوجته، لمأدبة عشاء في مقر إقامته الرسمي.

ولكن صحيفة “هآرتس″ نشرت مقالا لباحث شكك في قدرة العلاقات الإسرائيلية الهندية المتنامية على التأثير على العلاقات الهندية- الفلسطينية.

وكتب الباحث شرنيك راو: “يطلق نتنياهو على العلاقات الهندية الإسرائيلية (زواج في الجنة)، وهي بالتأكيد كذلك عندما يتعلق الأمر بصفقات السلاح والعلاقات العامة، ولكن وبما أن (رئيس الوزراء الهندي) مودي لن يخون الفلسطينيين أو يتنازل عن الإيرانيين فإنها تمثل زواجا مفتوحا وهذا قد يكون أقل أستدامة”.

وأبرزت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية تصريحات نتنياهو في إشادته اكتشاف نفق أسفل الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

ولكن صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية قالت إن زيارات دول خارجية، تريح نتنياهو من الحديث في إسرائيل على فساد يلاحقه وأفراد من عائلته.

وقالت: “إن مثل هذه الرحلات إلى الهند ذات أهمية حاسمة بالنسبة لنتنياهو سياسيا، لأنها تحول الضوء، حتى لو لفترة وجيزة، من الفضائح إلى الحنكة السياسية”.

وأضافت الصحيفة: “هذا هو المجال الذي يلمع فيه نتنياهو، ومن وجهة نظره، من المهم للغاية أن يتم تذكير الجمهور بشكل دوري بذلك”. (الأناضول)