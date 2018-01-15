قطر تنفي اعتراض مقاتلاتها طائرة مدنية إماراتية وأمريكا تكذب اتهامات أبوظبي

الدوحة- “القدس العربي”- إسماعيل طلاي: نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر مسؤول في الخارجية القطرية نفيه اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية.وجاء تصريح المصدر المسؤول في الخارجية القطرية رداً بعد وقت قصير من نشر سلطات أبو ظبي بياناُ اتهمت بموجبه مقاتلات قطرية الاثنين، بـ”اعتراض” طائرة مدنية اماراتية كانت في طريقها إلى المنامة، من دون أن تقدم تفاصيل اضافية حول طبيعة الحادث أو تحدد الأجواء التي وقع فيها، في تصعيد جديد للأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر، إلا أن الدوحة نفت في وقت لاحق اعتراض أي طائرة إماراتية.

ويأتي الاتهام الاماراتي بعدما قالت قطر السبت إنها ابلغت الأمم المتحدة بأن طائرة عسكرية اماراتية كانت متجهة إلى المنامة ايضاً، انتهكت مجالها الجوي مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، اثر حادث مماثل في كانون الاول/ ديسمبر.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة”، مضيفة ان الحادث وقع الاثنين.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل اضافية حول طبيعة اعتراض الطائرة، أو الشركة المالكة لها، أو الأجواء التي شهدها الحادث، لكنها شددت على أن الرحلة “اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة”.

واتهمت الهيئة المقاتلات القطرية بتشكيل “تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني” وبخرق القوانين والإتفاقيات الدولية، مؤكدة أن أبوظبي “ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني”.

والسبت أعلنت الدوحة انها ابلغت الأمم المتحدة بأن طائرة عسكرية اماراتية انتهكت مجالها في الثالث من كانون الثاني/ يناير عندما كانت في طريقها الى المنامة. كما تحدثت عن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية اخرى باختراق مجالها الجوي في 21 كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

ونفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات انور قرقاش الجمعة الاتهام القطري معتبراً ان هذه “الشكوى بشأن انتهاك الإمارات مجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة ونعمل على الرد عليها رسمياً بالأدلة والقرائن”. واضاف أن “ما نراه تصعيدي وغير مبرّر”.