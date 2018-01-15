﻿حماس ترفض تهكُّم عباس على الزهار .. و«الجهاد» تنتقد وصفها بـ «عدم العمل بالسياسة»

غزة ـ «القدس العربي»: رفضت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، أمس الإثنين، الانتقادات التي وجهها لهما الرئيس محمود عباس، خلال كلمته أمام المجلس المركزي.

ووصف عباس، عضو المكتب السياسي لـ»حماس»، محمود الزهار بـ»أبو لسان طويل»، متهماً إياه بالتساوق مع «تويتر ترامب»، في إشارة إلى تغريدة الرئيس الأمريكي تجاه مدينة القدس، فيما اعتبر أن حركة «الجهاد» «لا تتحدث بالسياسة».

وقال: «قد لا ألوم الجهاد الإسلامي لأنهم لا يتحدثون، يعملون في السياسة ولا يتحدثون في السياسة، ولا أريد أن اكمل المعزوفة حتى لا أقع في الغلط، (..) ولكن ما أزعجني هو موقف إخوتنا في حماس، وهنا مضطر أن أغوص قليلا في التاريخ».

واتهم الزهار بعدم التمسك في عام 2006 بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، بوصفها «غير مقدسة»، مضيفاً «أنا قلت لهم نعم القدس مكة».

واستنكرت «حماس» ما وصفته بـ«تطاول» عباس على «القائد الكبير الدكتور محمود الزهار»، مؤكدة في بيان أنها «ستترفع عن الرد عن هذا التطاول تقديرا لحساسية المرحلة التي تمر به قضية فلسطين، وحفاظا على وحدتنا الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية، واحتراما لتضحيات شعبنا وتاريخه العريق».

وأشارت إلى أن «تاريخ والد الشهداء القائد الزهار وتضحياته ونضالاته وجهوده ومواقفه المسؤولة، من أجل تحقيق المصالحة أكبر بكثير من أن تنال منها بعض العبارات المنفلتة».

الزهار نفسه قال إن «حماس رفضت المشاركة في جلسات المركزي خشية من أن يتحول إلى أداة لتمرير صفقة القرن». وأضاف: «دخولنا المجلس (المركزي) فخ كان سيكلفنا وطنياً كثيراً، ولذا تألم عباس من عدم حضورنا، حيث كان سيتخذ قرارات ويقول إن الأغلبية وافقت عليها وعلى حماس أن تلتزم بها».

ورفض كذلك اتهامات عباس التي وجهت إليه، وقال «أتحدى أن يأتي عباس بشاهد عدل على كل كلمة كذب بها في خطابه، فهو لم يستشرنا أبدا في موضوع الانتخابات ولم يكن يرغب في دخولنا بها». وكانت «حماس» قالت في بيان سابق لها، إن الشكل الحالي للمجلس المركزي «لا يمكن أن يؤثر على القرار الأمريكي»، لافتة إلى أنه يصب في اتجاه «البحث عن مداخل أخرى لإحياء عملية التفاوض»

وأوضحت أن مقاطعتها لجلسات المجلس المركزي «نابعة من أن المعطيات القائمة والشكل الذي ينعقد من خلاله المجلس المركزي لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج تنسجم مع حاجات الشعب وأهدافه الوطنية».

ورأت أن المفاوضات من شأنها أن تعطي «غطاءً جديدا» للاحتلال الإسرائيلي للإجهاز على القضية وتصفيتها وقتل أحلام الشعب الفلسطيني وطموحاته في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة على كامل التراب الفلسطيني، وطالبت بخطة فلسطينية ترتكز على «إنهاء حقبة أوسلو»، و إنهاء «الإفرازات السيئة» التي ارتبطت بها.حركة الجهاد الإسلامي، رفضت كذلك تصريحات عباس عنها، وقال القيادي في الحركة جعفر عز الدين إن «الحركة لا تنتظر من أحد أن يقيّم نشاطها السياسي وغير السياسي».

وأكد أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تعد «حركة سياسية وعسكرية، ولها برنامجها السياسي الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة متكاملة، دون التفريط أو التنازل عن أي ذرة من تراب الوطن ومقدساته، وحق اللاجئين في العودة ومكانة القدس واستمرار الانتفاضة حتى دحر الاحتلال».

ورفض أيضاً مسؤول المكتب الإعلامي لحركة «الجهاد» داوود شهاب، ما ورد في خطاب عباس من انتقادات للزهار، وقال إن الأخير «يعد واحداً من القامات الوطنية الكبيرة وممن قدموا للوطن».

وزاد: «ما سمعناه يوم أمس في الخطاب الافتتاحي الطويل لاجتماع المجلس المركزي عزز من قناعتنا بأن عدم المشاركة في هذا الاجتماع هو الموقف الأصوب والأسلم لصالح شعبنا وقضيتنا».

وأشار إلى أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس كان «مليئا بالتناقضات ، وعدم الوضوح، فضلاً عن لغة تهكم غير مقبولة أبداً في العمل السياسي ولا العلاقات الوطنية». وأكد أن الاعتراف بفشل مسيرة التسوية «يستدعي عدم العودة إليها مطلقاً»، لافتا إلى أن الخروج من «مشروع أوسلو» يستدعي «شطب الاعتراف بالكيان الصهيوني ويستدعي التمسك بكل فلسطين التاريخية، والتخلي عن خطاب حل الدولتين». يشار إلى أن حركة الجهاد كما حركة حماس، أعلنت قبل يوم من انطلاق أعمال المجلس الوطني مقاطعتها للحضور، بعد أن تلقت هي الأخرى دعوة للمشاركة.والمعروف أن حركتي حماس والجهاد غير أعضاء في منظمة التحرير، وكان هناك تعويل على المشاركة، لتفتح بذلك المجال أمام تسهيل مهمة انضمام الحركتين لاحقا لمنظمة التحرير.