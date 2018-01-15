﻿السادات يتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة المصرية… واتساع دائرة مؤيدي خالد علي

القاهرة ـ « القدس العربي»: تراجع محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، أمس الإثنين، عن الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر انعقادها في مارس/ آذار المقبل، في وقت أعلنت فيه حركات سياسية وشخصيات عامة معارضة، دعمها للمرشح المحتمل خالد علي، وواصلت حملة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، جمع توكيلات تضمن ترشحه.

وقال السادات، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب، إن قرار تراجعه جاء نزولا على رأي حملته.

وأرجع القرار إلى «عدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات»، قائلاً: «لا أشعر ولا أطمئن أن الانتخابات بالصورة التي كنا نتمناها، وطالبنا بأمور ولم نجدها، وبالتالي لن نخوض معركة خاسرة».

وأوضح أن «فكرة ترشحه للرئاسة جاءت عقب خروجه من البرلمان ولقائه مع عدد من السياسيين والشخصيات العامة والداعمين من مختلف المحافظات».

واضاف: «على مدى عهود طويلة لم يشعر المصريون أنهم شركاء حقيقيون فيما يخص أوضاعهم وأحوالهم المعيشية والسياسية».

وأضاف أن «هذا الأمر من الأسباب التي جعلته يفكر جديًا في بحث إمكانية الترشح»، مشيراً إلى أن «شعار حملته الانتخابية (الشعب يحكم)، يعني أن الشعب يحكم من خلال مؤسسات مدنية منتخبة انتخاباً حقيقياً، بحيث لا يكون الشعب متلقياً فقط، ولكن صاحب كلمة تُسمع». وتابع: «لم نشعر ولم يكن الشعب شريكًا في أيّ من المشروعات التي طُرحت في الفترة الماضية، ولم يشارك الشعب في تحديد أولوياته، فلا بد للشعب أن يكون طرفاً من خلال مؤسسات حقيقية ومستقلة ويُستمع إليه».

وزاد: «لم يكن متاحاً بالإعلام لأي أحد ممن لديهم آراء أخرى أو مختلفة للمشاركة أو الإدلاء بآرائهم».

وطالب السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«إجراء مناظرة خلال الأيام المقبلة مع المرشحين للرئاسة نظرًا لوجود إخفاقات في بعض الملفات على الرغم من الإنجازات التي تمت».

نظام مذعور

في الموازاة، أعلنت حركة 6 إبريل، انضمامها لحملة خالد علي.

ووصفت الحركة في بيانها «نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنظام المذعور الذي يعلم أن شعبيته معدومة ولا يطيق أن يواجه أي منافس في معركة انتخابية شريفة».

واعتبرت أن «نظام السيسي تسبب في معاناة الشعب المصري من الجوع والفقر وذل الخوف من القبضة الأمنية الباطشة، حتى وصل الحال بالمصريين للانتحار نتيجة لعجزهم عن توفير قوت يومهم، وأصبحوا لا يطيقون نظرة العوز والاحتياج في عيون أبنائهم».

وتابعت: «نحن ندرك صعوبة أن يواجه الشعب هذا النظام في الشارع بعد أن رأى رصاص أجهزته الأمنية وهو يخترق الصدور، ورأى الآلاف من أبناء هذا الوطن وهم يُعذَّبون في عشرات المعتقلات المنشأة حديثا من أموال هذا الشعب بدلا من أن يتم بناء المصانع والمستشفيات والمدارس لخدمته وتحسين حياته».

ودعت «جموع الشعب إلى توثيق توكيلات للمرشح خالد علي»، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا «عن مراكز المساعدة القانونية وجمع التوكيلات والإبلاغ عن الانتهاكات».

معركة الوفاء للثورة

ودعت 53 شخصية سياسية وعامة، منها من يعيش داخل مصر ومنها مقيمون خارجها، في بيان حمل عنوان «معركة الوفاء لثورة يناير في مواجهة النظام الفاشي»، الشعب المصري، لدعم خالد علي.

ومن أبرز الموقعين على البيان كل من: يحيى القزاز، والكاتب الصحافي جمال الجمل، والمستشار سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحمد دراج، وحازم عبد العظيم، وأسماء محفوظ، وخالد إسماعيل، وهاني إسحاق، ووائل عباس، وعبد الموجود الدرديري، وحسام المتيم، ومايسة عبد اللطيف، وحسام الغمري، ومحمد إسماعيل، وأحمد سمير، وشاهيناز مشعل، وهشام جاد الله، وماجدة رفاعة، وسامي كمال الدين، وبهاء عفيفي، وأمين محمود، وتقادم الخطيب، وعمرو الشورى، ومحمد سلطان، ومنذر عليوة، وغادة نجيب.

انحياز إلى ثورة يناير

ودعا الموقعون في بيانهم إلى «اعتبار وثيقة التوكيل للمرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، وثيقة رسمية ومظاهرة شعبية احتجاجية، تثبت رفضهم لنظام عبد الفتاح السيسي، وتؤكد للأمة والعالم إصرارنا على استكمال الثورة التي بدأناها في العام 2011، مهما كانت المخاطر والتضحيات».

وأضافوا: «مع اقتراب نسائم ثورة يناير في ذكراها السابعة، يعود الحنين إلى نبض الحلم، ويتجدد الأمل العاشق لتراب الوطن في غد أفضل، ويُلزمنا الوفاء لدماء الشهداء بالمزيد من النضال، رغم توالي المحن والعثرات».

وتابعوا: «بعد رصد دقيق لكافة الرؤى المختلفة، والاجتهادات المتباينة التي تتلاقى جميعها في ضرورة وحتمية إسقاط النظام الذي استلب السلطة واحتكرها بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013، حيث يعتقد بعضنا أن مقاطعة انتخابات الرئاسة 2018 هي السبيل الأفضل لإحراج هذا النظام، ومن ثم تحريك الشارع ضده، بينما يؤمن بعضنا الآخر بضرورة المشاركة الفاعلة، وحشد الجماهير؛ للالتفاف حول مُرشح يعبر عن ثورتنا الباقية، ولكلا الرأيين وجاهته، وكل التقدير للداعين إليهما دون تشكيك أو تخوين أو عتاب أو تلاسن لا يصب إلا في مصلحة النظام».

ورأى الموقعون أن «معركة جمع 25 ألف توقيع لصالح خالد علي هي معركة منفصلة، تؤكد قدرتنا على الاستمرار في تحدي هذا النظام المجرم، الذي فرط في الأرض، كما فرط في معظم ثوابتنا الوطنية والعربية، واحتال على مبادئ ثورة يناير وشعاراتها وتضحيات شبابها، واعتبار هذه المعركة التي تنتهي يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر الجاري معركة وفاء لثورة يناير ولشهدائها وجرحاها».

في السياق، انتقد سامي بلح، أمين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي، ما وصفه بـ«التعنت» في تحرير التوكيلات اللازمة لترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية في 3 محافظات.

وأوضح أن عنان رفض الظهور الإعلامي لحين الإعلان عن ترشحه بشكل رسمي عقب انتهاء التوكيلات.

ووفق القانون، يجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وبسبب الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الإثنين الماضي، سيتم فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام تبدأ في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 29 كانون الثاني/ يناير، وسيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين في 31 كانون الثاني/ يناير، وتنتهي الانتخابات في 2 نيسان/ أبريل المقبل بإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية، إذا حصل أي من المرشحين على 50٪ +1 من الأصوات، أو في أول أيار/ مايو المقبل في حالة الإعادة. ولم يحسم السيسي بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة لمدة 4 سنوات، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه شبه محسوم.