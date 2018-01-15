﻿نائب رئيس حكومة المغرب يقول إن بلاده «ليست استبدادية ولا ديمقراطية بل دولة حرة جزئياً»

الرباط –« القدس العربي» : قال مسؤول مغربي إن بلاده ليست دولة استبدادية وليست دولة ديمقراطية وإنما هي «دولة حرة جزئيا» وانتقد بشدة ما تقوله منظمات وجمعيات حقوقية مغربية ودُولية عن ردة حقوقية يعرفها المغرب خلال السنوات الماضية وأضاف إن المغرب ليس «دولة حرة تماما في مؤسساته وقوانينه.. نحن قطعنا جزءًا مهما من مسافة الأمان ولم نقطع المسافة كلها».

وأوضح مصطفى الرميد وزير الدولة (نائب رئيس الحكومة) المكلف في حقوق الإنسان وردا على خديجة الرياضي التي قالت إن دستور المملكة «استبدادي»، قال الرميد: «دستور المملكة دستور الانتقال الديمقراطي، نحن في حاجة إلى دستور آخر يجب أن نشتغل عليه، وهو دستور الديمقراطية الحقيقية، وأنا أقول دائما إننا لسنا دولة استبدادية، ولسنا دولة ديمقراطية، حتى عندما قالت جمعية فريدوم هاوس إن المغرب من الدول الحرة نسبيا، قلت نعم، لسنا دولة حرة تماما، ولسنا دولة غير حرة، نحن نبني بلادنا، لقد قطعنا جزءًا من المسافة لكننا لم نقطع المسافة كلها».

«لا أقول إن الواقع الحقوقي في المغرب واقع وردي، وكل ما فيه جميل ورائع، لكنني أرفض تسويد كل شيء، كما لا أتفق مع من يستعمل مصطلح الردة في الحديث عن الواقع الحقوقي المغربي».

وأوضح الرميد في ندوة حول «خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 في السياق الوطني والدُّولي الراهن»، بتنسيق مع ماستر »الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية» التي احتضنتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأغادير «هناك اختلالات، هناك اضطرابات، لكننا لا نصل إلى مستوى الردة، لأن هذه الكلمة كبيرة وليس هناك من دليل عليها، وأنا كنت مسؤولا عن وزارة العدل (2012-2017)، أسجل بأنه منذ 2012 إلى الآن ليس هناك اختطاف، ومن يقول إن هناك ولو حالة واحدة، أنا مستعد أن أجلس معه إلى الليل، ليس عندنا حالة واحدة من حالات الاختطاف».

وأضاف الوزير المغربي إن «التعذيب المنهجي لم يعد له وجود، وحينما زارني رئيس منظمة العفو الدُّولية صرح بذلك. هناك جهود قد لا تصل إلى المدى المطلوب، ومن واجبنا أن نشتغل جميعا من أجل مكافحة التعذيب الذي مازال يمارس في بعض مخافر الشرطة وفي بعض السجون، لكنني أجزم من موقعي السابق أو الحالي بأنه ليس هناك أية إرادة للدولة لإلحاق التعذيب بأي شخص». وتشكل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعدتها وصادقت عليها الحكومة في وقت سابق محور نقاش مع عدد كبير من الحقوقيين والفاعلين المغاربة وقال الرميد، إن هذه الخطة «جاءت لأن هناك اختلالات، وكل تدبير من التدابير المنصوص عليها في الخطة هو اعتراف ضمني بوجود اختلال، وينبغي أن يُعالَج ذلك الاختلال» وقال غنه لم تحدد ميزانية للخطة، التي «تتكون من 436 تدبيرا تستند كلها فيما يخص التمويل المادي، إلى مخططات حكومية واستراتيجيات مؤسسات الحكومة، لذا لا تحتاج إلى ميزانية مستقلة».

وتطرق في مداخلته الى عدد من المفات الاجتماعية والحقوقية من بينها «منح حملة السلاح الحق النقابي» وقال إن «ذلك ليس ممكنا في هذه المرحلة، سيأتي ذلك مستقبلا، فبرغم أن الدينامية التي دخلت فيها بلادنا بطيئة، لكن تتم في الاتجاه الصحيح. لا أومن بأن يصبح من حق حملة السلاح العمل النقابي في هذه المرحلة، لكن حينما تنضج بعض الشروط اللازمة، سيتم ذلك».

مخطئون

واعتبر أن «الذين يقولون إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم تَحْظَ بالتنفيذ مخطئون فأكثرها تم تنفيذه، باستثناء القليل جدا، وقد اعتمدنا هذه التوصيات كمرجعية» وهي الهيئة التي كلفت بقراءة صفحات سنوات الرصاص والتعويض المادي والمعنوي للضحايا وعائلاتهم وقال «أجزم أن التعويضات التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة كانت مهمة، فأنا أعرف المرسوم المتعلق بحوادث السير، أعرف ما يمكن أن يعوض به القضاء ضحايا القتل العمد، لا مجال للموازنة بينها وبين تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة، برغم عدم معقولية هذه الموازنة التي أعتذر عنها، لكن تعويضات هذه الهيئة كانت مهمة».

مجانية التعليم

وأكد الرميد أن «من يقول إن مجانية التعليم ستمس الفقراء فهو مخطئ، لأن القانون الإطار يتحدث عن الأسر الميسورة، أما الفقراء فنعمل على أن يتلقى أبناؤهم منحا، فقاعدة المنح التي شملت الفقراء في السنوات الخمس الأخيرة لم يسبق لها وجود، أما الأغنياء يجب أن يسهموا» وأوضح «من يدفع لتعليم أولاده في التعليم الخصوصي خلال 12 سنة، فلا بأس أن يدفع رسوم التسجيل وليس رسوم الدراسة، مثلا عندما كان في القطاع الخاص يدفع مبلغ عشرة أشهر، في الجامعة يدفع فقط في بداية السنة للمساهمة في تمويل الجامعة».

وقال «يجب على الأغنياء أن يدفعوا، لأن مشكل البلاد في التمايزات بين الأغنياء والفقراء، ولا أعرف كيف يتم تسطيح النقاش، فهذا القانون الإطار جاء بإلزامية التعليم ابتداءً من أربع سنوات، وإلى حدود 17 سنة، ليس هناك أي حديث عن الأداء، وفي الجامعة يجب على الميسورين أن يؤدوا، وليس الفقراء والطبقة المتوسطة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «التعليم الآن محتاج إلى موارد بشرية كثيرة، وتجهيزات كثيرة، ويحتاج سنويا إلى ميزانية تبلغ في الأقل 7 مليارات درهم».

وتحدث عن السلطة القضائية وقال «أصبحت مؤسساتية، والقاضي يتوفر على كل الضمانات ليمارس استقلاليته، ومجلس السلطة القضائية به 13 قاضيا، و7 شخصيات حقوقية، ولديه حق الطعن في أي قرار يمسه، الآن القاضي هو الذي يجب أن يوفر لنا الحماية حسب الدستور. ليس لدينا ما نعطيه للقضاة، هم الذين لديهم ما يعطوننا الآن، وأهم ما يجب أن يعطيه القضاة للمغاربة هو النزاهة والفاعلية، بعد أن تمتعوا بأجور محترمة وصلاحيات كبيرة» وعاتب الرميد بعض القضاة الذين لا يريدون أن يمارسوا صلاحياتهم، معتبرا أن هذا الأمر هو «مشكل مطروح ويطرح علينا وجوب تربية المغاربة في ظل مؤسسات ترعى حقوق الإنسان»، مشددا على أن «القضاء أصبح مؤسساتيا وقانونيا مستقلا استقلالا تاما».

وأوضح الرميد أن «أهم ما ينبغي أن يعطيه القضاة للمغاربة، بعد أن تم تمتيعهم بأجور محترمة، هو النزاهة، والفاعلية، وأيضا ممارسة الاستقلال بعناد ضروري، وعدم السماح بمساس استقلالهم المهني، لأنه لا حق ولا تملك أية جهة الحق في مس هذا الاستقلال».

وأضاف «إذا كان هناك قاض واحد، خلال فترة تحملي للمسؤولية، وَجّهْنَاه فأنا مستعد للمحاسبة، أما إذا كان هناك تدخل من جهة أخرى، فجميع المغاربة يتدخلون، وكل من لديه قضية يبحث لحلها بالمال أو بشيء آخر إلا من رحم ربك؛ فإذا صادف قاضيا نزيها يعود على أعقابه خاسرا، وإذا وجد قاضيا مرتشيا يخوض مع صاحبه».

رِدّة حقوقية

واعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، أن ما يعيشه المغرب على مستوى حقوق الإنسان هو بمثابة رِدّة حقوقية، مسجلة أن هناك تراجعا على ما جاء به دستور 2011، وأنه من تجليات ذلك إعفاء أطر جماعة العدل والإحسان من مناصبهم وترسيب طلبتهم في المباريات فقط لأنهم ينتمون لتنظيم لا يروق للسلطة. وانتقدت الرياضي وهي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طريقة اعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، «نحن كتنسيقية مغاربية لحقوق الإنسان، لم نتوصل بها، ولم يتم مساهمتنا في نقاشها، ولم يتم استشارتنا ولم تعط لنا فرصة المشاركة، علما أننا ضمن منظمة تضم 26 منظمة مغاربية».

واعتبرت أن «مرحلة التسعينيات هي أحسن مرحلة كان فيها انفراج سياسي، وحرية التعبير، وتقدمت حرية الصحافة شيئا ما، وأطلق سراح المعتقلين ورجع المنفيون إلى غير ذلك. الآن أصبحت الدول الأوروبية تعطي اللجوء السياسي للمغاربة، في وقت كان المغرب يُعتبر في التسعينيات بلدا آمنا وليس فيه اعتقال أو تضييق سياسيين».

وقالت إن المجتمع المدني يعيش تضييقا غير مسبوق، وأن زمن سنوات الرصاص الموسوم بالقمع والاختطافات، لا يقاس مع ما نعيشه اليوم من المنع الممنهج للجمعيات الحقوقية، بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزة أن المغرب يعيش منذ 2003 تراجعا حقوقيا في مختلف المجالات.