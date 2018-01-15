﻿خلافات في اجتماعات المجلس المركزي للمنظمة حول سحب الاعتراف بإسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»: شهدت جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الإثنين، انقساماً يتعلق بمطالبات بسحب الاعتراف بإسرائيل، وإنهاء اتفاق أوسلو.

وعقد أعمال دورته الثامنة والعشرين، بعنوان «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، جلسة صباحية، ألقى فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية كلمات تطرقت إلى الوضع السياسي والخيارات الفلسطينية لمواجهته.

وأكد ممثلو الفصائل على أهمية خروج اجتماعات المجلس المركزي بقرارات تتناسب وخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأشاروا إلى أن مدينة القدس المحتلة، والتي تتعرض لهجمة تهويدية خطيرة، ومحاولات لتصفيتها وسلخها عن الأرض الفلسطينية، تستوجب وضع الخطط الكفيلة لحمايتها بدعم صمود أهلها وتثبيتهم على أرضهم في مواجهة هذه المخططات.

كما عقد المجلس جلسة مسائية لاستكمال مداخلات ممثلي الفصائل، ولتقييم المواقف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم الموقف السياسي الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات لتصفيتها.وقال رمزي رباح، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المنعقد حاليا، يشهد خلافات بخصوص القرارات التي ستصدر عنه، وبخاصة فيما يتعلق بمطالبات سحب الاعتراف بإسرائيل، وإنهاء اتفاق أوسلو، وتفعيل منظمة التحرير.

وأضاف: «هناك فريقان، لكل واحد وجهة نظر حول القضايا المهمة، فريق يؤيد سحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء اتفاق أوسلو، وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وفريق آخر يعارض الموضوع تماما».

وأشار لوكالة الأناضول، إلى أن الخلاف حول إلغاء اتفاق أوسلو، «جوهري ويحول دون الوصول إلى نتيجة واضحة حتى اللحظة».

وقال: «هناك من يطالب بإلغاء تدريجي للاتفاق وفك الارتباط مع اسرائيل رويدا رويدا، وهناك فريق آخر يطالب بإلغاء فوري لاتفاق أوسلو والتخلص من كل ملحقاته الأمنية والاقتصادية».

وأكد رباح أن الخلاف أيضا «جوهري»، فيما يتعلق بقضية سحب الاعتراف بإسرائيل، لحين اعترافها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقال إن هناك رأيا يدعم «إحالة الموضوع إلى اللجنة التنفيذية (لمنظمة التحرير) لتتخذ القرار في الوقت المناسب»، فيما هناك رأي آخر، وله مؤيدون، يدعو إلى سحب الاعتراف بإسرائيل فورا لحين اعترافها بدولة فلسطين، حسب رباح.

وكشف المصدر كذلك عن وجود خلافات أيضا بخصوص قضية تفعيل منظمة التحرير، حيث يدعو فريق من أعضاء المجلس المركزي إلى دعوة المجلس الوطني للانعقاد «بمن حضر (من الأعضاء)، وانتخاب مجلس جديد بغض النظر عن موقف حركتي فتح والجهاد الإسلامي»، فيما هناك فريق آخر يطالب بالدعوة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، والذي يضم رؤساء الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، من أجل إيجاد صيغة توافقية لإعادة تشكيل وتفعيل المنظمة.

ويأتي اجتماع «المجلس» عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، لبحث سبل الرد ومواجهة القرار. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المجلس، إلى «إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل».

«إفشال التطبيع المجاني»

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن «قوة الموقف الفلسطيني المقاتل من أجل القدس، والذي يتحلى بالجرأة والشجاعة العالية، نجح في مواجهة السياسة الأمريكية المنحازة، وكشف المؤامرة على القدس جوهر القضية الفلسطينية وعنوانها، كما استطاع إفشال التطبيع المجاني، الذي يعتبر خروجا عن مبادرة السلام العربية».

واعتبر أن «المطلوب من الجميع الآن الوقوف صفا واحدا أمام الهجمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي يتطلب انعقاد المجلس المركزي، لاتخاذ قرارات بمستوى خطورة المرحلة».

وأوضح أن «المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة تتطلب تغييرا في المفاهيم السائدة لدى البعض، بشأن طبيعة الصراع الأساسي مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره التناقض الرئيسي، وما يراد تمريره لخدمة مشاريع مرفوضة، بالتمركز حول أجندات غير وطنية، ولا تخدم القضية والمصالح الوطنية».

وبيّن أن « قوة الموقف الفلسطيني بشأن القدس وما تتعرض له من مشاريع تهويدية وتصفية لهويتها، تتمثل بعقد المجلس المركزي على الأرض الفلسطينية، بما يؤكد على فلسطينية القرار الوطني واستقلاليته، وهذه رسالة على الجميع استيعابها داخليا وإقليميا ودوليا».

الاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، شدد على أن «المجتمع الدولي بكافة أطرافه، مطالب باتخاذ خطوات فاعلة ورادعة للتصدي للقرارات الأمريكية التي أعطتْ إسرائيل الضوء الأخضر لتعيث في الأرض وتستبيحها، ولتمعن في استهداف أبناء شعبنا، خاصة شبابنا وأطفالنا، وتشرع القوانين المنافية للقوانين والقرارات الدولية، والتي تشكل عدوانا وجوديا وسياسيا وقانونيا على القدس».

وأكد أن على «دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، لكسر الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي وللحفاظ على حل الدولتين، الذي يمثل إجماعا دوليا لم تخرج عنه إلا الولايات المتحدة بإدارتها الحالية».

وأضاف: «سنعمل سويا على بناء دولتنا المستقلة كاملة السيادة على أرضها ومصادرها الطبيعية دون انتقاص، وعلى حكومة إسرائيل أن تدرك بأن فرض الحلول العسكرية والاستيطانية، ومحاولات انتزاع القدس وعزلها، لن تدفع بشعبنا للرحيل عن أرضه، بل ستزيده قوة وصلابة وتمسكا بحقوقه التاريخية التي لن تسقطها أية قرارات أمريكية أو إسرائيلية».