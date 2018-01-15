﻿تونسيون يستنكرون تعيين مسؤول من نظام بن علي متهم بالفساد والتحرش

تونس – «القدس العربي»: أثار تعيين مسؤول سابق في نظام ابن علي مهم بالفساد والتحرش الجنسي، في منصب جديد، ردود فعل غاضبة في تونس، حيث طالبت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية بالتراجع عن هذا القرار، فميا اعتبر آخرون أنه أول تطبيق «فعلي» لقانون «المصالحة الإدارية» الذي يرى بعضهم أنه يمهّد للتصالح مع مسؤولي النظام السابق الفاسدين.

وكانت وزارة الصحة قررت تعيين الصادق القربي (وزير التربية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي) مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

وأثار القرار جدلا كبير، حيث دعت يمينة الوغلامي النائبة عن حركة «النهضة» رئيس الحكومة إلى مراجعة قراره، فيما كتب هشام عجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» متهكما «تعيين المتورط في الفساد الصادق القربي يثبت أنّ حكومة يوسف الشاهد «صادقة» قولا وفعلا في محاربة الفساد وتعمل بمنطق: ذوو القُربى أولى بالمناصب!»، مشيرا إلى أن الحكومة باتت «تكافئ» الفاسدين بدل مكافحة الفساد.

وكتب الباحث سامي براهم «الصادق القربي كان في حزب عبير موسى (الحزب الدستوري الحر) وطردته من الحزب لأنه تحرّش بها شخصيا! كيف ولِمَ وقع تعيينه في وزارة الصحّة؟»، وأضاف في تدوينة أخرى «المتحرّش ما يركبش معانا (شعار حملة لمكافحة التحرش في وسائل النقل) ولكن نعينه في دولتنا مسؤولا عن أسرتنا!».

وكتب مُهاب المدير التنفيذي لمنظمة «أنا يقظ» المتخصصة في الشفافية ومكافحة الفساد «الصادق القربي وزير التربية في عهد ابن علي وسفير تونس السابق في المغرب (له قضايا فساد مرتبطة بعلاقته بصخر الماطري صهر ابن علي)، وهو مهندس مشروع مدرسة قرطاج الخاصة بليلى بن علي (زوجة الرئيس السابق)، وقد حوكم بالسجن في 2014 في قضايا فساد مالي. الصادق القربي انتفع اليوم بقانون المصالحة».

ووصفت الباحثة رجاء بن سلامة (مديرة المكتبة الوطنية) القرار بـ «الفضيحة»، وأضافت «أدعو إلى إلغاء هذا التنصيب الفضيحة، وإلاّ فلنتظاهر أمام وزارة الصّحّة، يكفي من تعيين رموز الفساد والتّواطؤ في عهد ابن علي، لسنا قطيعا من النّعاج. متسامحون إلى أقصى حدّ، لكن لن نسمح بالتّمادي في السخرية منّا».

يذكر أن منجي الحرباوي الناطق باسم حزب «نداء تونس» تبرأ من قرار تعيين الصادق القربي على رأس ديوان الأسرة، مشيرا إلى أن الأخير لا ينتمي لحزبه، ودعا إلى مراجعة هذا القرار الذي قال إنه تشوبه بعض «المخالفات القانونية».