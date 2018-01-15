﻿الاتحاد الألماني يحقق في عنصرية بعض جماهير هانوفر!

برلين – د ب أ: يجري الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا بعد تعرض اثنين من لاعبي ماينز لإساءات عنصرية من مجموعة من مشجعي هانوفر يوم السبت. وتردد أن ليون بالوغون وانتوني يوجاه تعرضا للاستهداف العنصري خلال عملية الاحماء في الشوط الثاني من المباراة أمام هانوفر. وطلب الاتحاد الألماني من هانوفر واللاعبين إصدار بيانات في هذا الشأن. وقدم مارتن كيند رئيس هانوفر اعتذاره للاعبيه ولماينز مؤكدا أنه يرفض مثل هذا السلوك تماما.

اكانجي مدافع بازل السويسري ينتقل إلى دورتموند الألماني

دورتموند – د ب أ: أعلن بروسيا دورتموند عن انتقال مانويل اكانجي، مدافع بازل السويسري، إلى صفوفه. ووقع لاعب المنتخب السويسري (22 عاما) للنادي الذي يشغل المركز الرابع في الدوري الألماني، عقدا يستمر حتى 2022. وقال مايكل زورك، مدير الكرة في دورتموند إن «مانويل وضع نفسه من خلال أدائه تحت أنظار العديد من كبرى الأندية الأوروبية، واثبت من خلال مشاركته مع المنتخب ومن خلال دوري الأبطال أن بإمكانه أن يلعب على أعلى مستوى أوروبي». ويتردد إن قيمة صفقة الانتقال متضمنة مكافأة اللاعب، الذي ينحدر من أصول نيجيرية، بلغت 21 مليون يورو.

طلبات لشراء أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لمباريات مونديال 2018

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه تلقى طلبات لشراء أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لمباريات كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكدا أن المرحلة الحالية من عمليات بيع التذاكر تشهد إقبالا متزايدا من مشجعي روسيا وغيرها. وأوضح أن أغلب الطلبات تأتي من مشجعين روس، بينما تبلغ نسبة الطلبات التي تسلمها من خارج روسيا 38% من الإجمالي، منذ بدء المرحلة الحالية في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتستمر المرحلة الحالية من عمليات بيع التذاكر حتى 31 كانون الثاني/يناير وتليها مرحلتان قبل أن تنطلق البطولة التي تحتضنها روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018 .

نادي قطر يضم المهاجم البرازيلي فابيانو

الدوحة – د ب أ: أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع البرازيلي باتريك فابيانو مهاجم الكويت الكويتي، لمدة ستة اشهر على سبيل الاعارة مع بند يتيح امكانية ضمه حتى نهاية 2019 .وقال خالد سعيد المناعي رئيس جهاز الكرة: «بدأنا الموسم بمحترفين لم يلبوا طموحنا كناد عريق، وقد تكون النتائج السابقة موجعة ولم نستطع ان نغير فيها حتى هذا الشهر، وبعد تغيير المدرب كالديرون تغيرت النتائج مع قدوم المدرب عبدالله مبارك ووجدت الادارة ضرورة تغير المحترفين حبيبو وطيبي وبابا تواندي، ووجدنا ضالتنا في فابيانو، ولا بد ان نشكر ادارة الكويت على موافقتهم للسماح للاعب بالانتقال» .وأوضح فابيانو انه تعرض للكثير من الانتقادات بسبب انتقاله من فريق في المركز الاول الى آخر بالمركز الاخير، وقال: «انا عاشق للتحدي وسأخدم فريق قطر وهذا سيكون بجهودي وجهود زملائي لا سيما ان قطر فريق لديه امكانات وشاهدته في بعض المباريات وسيكون بعد مباراة او مباراتين في وضع افضل».

الإصابة تحرم الهلال السعودي من جهود خربين شهراً

الرياض – د ب أ: تلقى الهلال السعودي وجهازه الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز صدمة قوية، بعد تأكد غياب لاعب الفريق، السوري عمر خربين عن المباريات لمدة شهر. وكان خربين تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، التي انتهت بالتعادل 1/1 السبت الماضي. وأجرى أفضل لاعب آسيوي لعام 2017 فحوصات طبية أثبتت تعرضه لقطع من الدرجة الأولى، في أربطة كاحل القدم. وسيضطر خربين إلى وضع قدمه في الجبيرة، وبالتالي يغيب عن الملاعب لمدة شهر، ولن يلعب مباريات الهلال في الدوري أمام الرائد والباطن والنصر، وتحوم الشكوك حول مشاركته في دربي الرياض أمام الشباب، منتصف الشهر المقبل.

مولودية الجزائر يضم بلايلي من آنجيه الفرنسي

الجزائر – د ب أ: تعاقد مولودية الجزائر الجزائري، مع يوسف بلايلي، لاعب آنجيه الفرنسي. وقالت مصادر مطلعة إن بلايلي، وقع عقدا يربطه بمولودية الجزائر يمتد لـ30 شهرا، لافتة أن كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي للفريق ذهب إلى فرنسا لجلب وثائق تسريح اللاعب. وكان بلايلي، انضم في أيلول/سبتمبر الماضي، لآنجيه بعقد لأربعة مواسم، بعدما ظل بعيدا عن الملاعب لعامين للإيقاف جراء تناوله مواد محظورة. وعمل اتحاد الجزائر على استعادة لاعبه السابق، لكن يبدو ان محاولاته فشلت في النهاية أمام اصرار جاره وغريمه التقليدي. يشار أن مولودية الجزائر، يسعى للتعاقد مع لاعب من مالي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، بعدما نجح في ضم المحليين محمد سويبع واسامة تبي ويوسف بلايلي.