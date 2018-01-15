﻿توقيف نجم السلة السابق رودمان بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

لوس انجليس – أ ف ب: أمضى نجم كرة السلة الأميركي السابق المثير للجدل دينيس رودمان ليلة في الاحتجاز قبل الافراج عنه الأحد، بعد توقيفه للقيادة تحت تأثير الكحول، بحسب ما أعلنت شرطة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأحد.

وأوقف اللاعب السابق لنادي شيكاغو بولز، والمتوج بلقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين خمس مرات، قرابة الحادية عشرة ليل السبت لمخالفة تتعلق بسيارته، بحسب ما أفادت الضابطة في شرطة نيوبورت رايتشل جونسون. وأشارت مواقع الكترونية أميركية ان رودمان (56 عاما) فشل في اختبار الكحول التي أجراه عليه عناصر الشرطة لدى توقيفه، قبل ان ينقل الى مركز تابع لهم حيث فشل في اختبار ثان. وأكدت جونسون ان رودمان تعاون مع قوات الأمن، وأفرج عنه قرابة الساعة السادسة صباح الأحد بالتوقيت المحلي. وكان رودمان الذي اختير مرتين أفضل لاعب مدافع في الدوري، قد أقر عام 1999 بالقيادة تحت تأثير الكحول. وخاض اللاعب الذي عرف بكثرة الأوشام على جسده وصبغ شعره بألوان مختلفة، 14 موسما مع أندية ديترويت بيستونز وسان انتونيو سبيرز وشيكاغو بولز ولوس انجليس ليكرز ودالاس مافريكس. والعام الماضي، احتل رودمان عنوانين الصحف بعد سفره الى آسيا سعيا لدخول كوريا الشمالية على أمل تحسين «التواصل» بين بلاده ونظام الزعيم الشمالي كيم جونغ أون. وقام اللاعب السابق بزيارات عدة الى كوريا الشمالية والتقى زعيمها كيم الذي يشجع نادي شيكاغو. واعتبر رودمان ان كيم والرئيس الاميركي دونالد ترامب هما «الشخص نفسه تقريبا»، على رغم التوتر بينهما على خلفية التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.