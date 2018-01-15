﻿موراي ينعي غيابه بصور لـ«طفل يبكي»!

ملبورن – د ب أ: أعرب لاعب التنس البريطاني اندي موراي عن أسفه لغيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة هذا الموسم وذلك بنشر صورة متحركة لطفل يبكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام اللاعب البريطاني، الذي لن يعود للملاعب قبل منتصف العام الجاري، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، بنشر صورة متحركة لطفل يبكي على حسابه الرسمي على «تويتر» قبل ساعات من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» في الموسم. وكتب المصنف 19 عالميا كلمات بجانب الصورة يصف بها شعوره، حيث قال: «عندما تستيقظ في اليوم الأول لأستراليا المفتوحة وتتذكر أنك لست موجودا في البطولة». ويعتبر موراي، الذي وصل نهائي البطولة الأسترالية عامي 2010 و2011، أبرز الغائبين عن نسخة البطولة هذا العام. وخضع اللاعب البريطاني (30 عاما) مطلع العام الجاري لجراحة في الفخذ بعد أن أخفق العلاج التحفظي في تحقيق شفائه من إصابة تعرض لها في هذا الجزء. ولم يخض موراي أي مباراة رسمية منذ خروجه من بطولة ويمبلدون في الموسم الماضي، كما من المقرر أن يستمر غيابه حتى منتصف 2018 بعد خضوعه لعملية جراحية، ليطول غيابه لعام كامل، وهو ما سيؤثر سلبا على مركزه في الترتيب العالمي. وبعث العديد من أنصار موراي رسائل دعم ومواساة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أبدى بعض اللاعبين أيضا دعمهم له مثل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، الذي يمتلك تاريخا طويلا مع الإصابات والعمليات الجراحية.