﻿بينسيتش تُفجّر مفاجأة بإقصاء فينوس… وانتصار مطمئن لنادال وبداية مثيرة للتونسي الجزيري

ملبورن – د ب أ: فجرت السويسرية الشابة بليندا بينسيتش أولى المفاجآت الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي انطلقت أمس، وأنهت مشوار النجمة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز من الدور الأول 6/3 و7/5 .وحقق النجم الأسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم، انطلاقة قوية وتغلب على فيكتور إستريلا بورغوس من الدومينيكان 6/1 و6/1 و6/1 ليتأهل على حسابه إلى الدور الثاني، كما صعد التونسي مالك الجزيري بانتصار مثير على الإيطالي سالفاتوري كروسو 6/7 و3/6 و6/3 و7/5 و6/3 .

وخالفت بينسيتش (20 عاما) كل التوقعات بالفوز على فينوس، التي وصلت إلى نهائي البطولة العام الماضي، حيث خسرت السويسرية أمام فينوس (37 عاما) في أربع مباريات سابقة ولم تفز خلالها بأي مجموعة. وشهد اليوم الأول لبطولة أستراليا هذا العام تحولا كبيرا مقارنة باليوم الأول العام الماضي، حيث ودعت بينسيتش البطولة من الدور الأول في 2017 بالهزيمة أمام سيرينا وليامز شقيقة فينوس. وقالت بينسيتش المصنفة 77 على العالم: «كان أمرا مدهشا، المباراة والمستوى كانا رائعين. تغلبت (فينوس) علي أربع مرات سابقة، لذلك أنا سعيدة الآن لأنني انتزعت الفرصة هذه المرة.» وقالت بينسيتش، التي ترعرعت على متابعة الشقيقتين وليامز عبر التلفاز، إن الانتصار الذي حققته كان بمثابة الحلم، وأضافت: «لم أتخيل أبدا اللعب أمامهما.» وكانت بينسيتش غابت عن الملاعب لنصف الموسم الماضي بسبب الإصابة لكنها تواصل استعادة أفضل مستوياتها، وحققت 32 انتصارا خلال آخر 35 مباراة، وأحرزت لقبين غير رسميين خلال الشهر الجاري في كأس هوبمان للفرق المختلطة وفي بطولة كويونغ الاستعراضية. وكانت فينوس المصنفة الخامسة، واحدة من ثلاث أمريكيات مصنفات خرجن من الدور الأول، حيث انتهى مشوار سلون ستيفنز المصنفة 13 وكوكو فانديفيغه المصنفة العاشرة، فتغلبت الصينية تشانج شواي على ستيفنز 2/6 و7/6 (7/2) و6/2 لتتواصل معاناة الأمريكية منذ تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة قبل أربعة أشهر، وتلقت الهزيمة الثامنة منذ تتويجها بلقب أمريكا، كما خرجت من الدور الأول لأستراليا المفتوحة للعام الثالث على التوالي. وتغلبت المجرية تيميا بابوس على فانديفيعه 7/6 (7/4) و6/2، وتلقت اللاعبة الأمريكية عقوبة بداعي إضاعة الوقت لدخولها في جدل بسبب تأخر وصول الموز إلى الملعب. وفرضت اللاتفية ايلينا أوستابنكو، المصنفة السابعة وحاملة لقب فرنسا المفتوحة، تفوقها في مواجهة الإيطالية المخضرمة فرانشيسكا سكافوني (37 عاما) المتوجة بلقب «رولان غاروس» عام 2011، حيث تغلبت عليها 6/1 و6/4 .وواصلت الألمانية جوليا جورجيس المصنفة الثانية عشرة الانطلاقة التي بدأتها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماض ، وعبرت إلى الدور الثاني بالفوز على الأمريكية صوفيا كينين 6/4 و6/4، كما فازت الفرنسية أليز كورنيه على الصينية أتشيو وانغ 6/4 و6/2 والرومانية إرينا بيجو على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 3/6 و6/4 و8/6 والدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثانية على الرومانية ميهايلا يوزارنيسكو 6/2 و6/3 .وحققت الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا المصنفة 15 للبطولة بداية ناجحة وتغلبت على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 3/6 و6/4 و6/3، بينما ودعت الأسترالية سامنتا ستوسر مبكرا بعدما تغلبت عليها مونيكا بويغ من بورتوريكو 4/6 و7/6 و6/4، كما تغلبت الأسبانية كارلا سواريز نافارو على البولندية ماجدلينا فرش 7/5 و6/3 والأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة على الصربية ايفانا يوروفيتش 6/3 و6/2 والأسترالية داريا غافريلوفا على الأمريكية ايرينا فالكون 6/1 و6/1 .

فئة الرجال

وشهدت منافسات الرجال انطلاقة قوية لنادال على حساب المخضرم فيكتور بورغوس. ولم يظهر على نادال أي معاناة من ألام في الركبة اليمنى، التي أبعدته الإصابة فيها عن الملاعب لفترة طويلة، وتجاوز العقبة الأولى بنجاح أمام المخضرم فيكتور (37 عاما). ويلتقي نادال، الذي وصل إلى نهائي البطولة العام الماضي، في الدور الثاني الأرجنتيني ليوناردو ماير الذي تأهل بالفوز على التشيلي نيكولاس غاري 6/2 و7/6 (7/1) و6/3 .وتلقى الأسباني المخضرم ديفيد فيرير (35 عاما) صدمة في مستهل مشواره حيث خرج من الدور الأول على يد الروسي الشاب أندريه روبليف (20 عاما) 7/5 و6/7 (6/8) و6/2 و6/7 (6/8) و6/2 .وكاد فيرير، المصنف الثالث على العالم سابقا و33 حاليا، أن يحقق عودة هائلة لكن الروسي الشاب المصنف 32 على العالم، تمسك بأمل الفوز ليحسم تأهله في مواجهة استغرقت ثلاث ساعات و50 دقيقة. وتلقى الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس الهزيمة الثالثة على التوالي في 2018 حيث خرج من الدور الأول بعدما تغلب عليه جيلس مولر لاعب لوكسمبورغ 7/5 و6/4 و6/3. وجاءت الهزيمة بعد خسارة ديلبونيس في الدور الأول لبطولتي بريزبن وسيدني خلال الشهر الجاري. ونجح الأرجنتيني الآخر دييغو شوارتزمان في تجاوز الدور الأول، حيث تغلب على الصربي دوسان لاعوفيتش 2/6 و6/3 و5/7 و6/4 و11/9 .وأفلت الأسباني كارينو بوستا من الصدمات المبكرة وصعد إلى الدور الثاني بانتصار صعب على الأسترالي جيسون كوبلر 7/5 و4/6 و7/5 و6/1. وواجه بوستا، ثاني أبرز لاعب تنس أسباني حاليا بعد نادال، صعوبة حقيقية في حسم المباراة الأولى أمام كوبلر المصنف 243 على العالم، والذي شارك بدعوة من اللجنة المنظمة، حيث تأخر بوستا في كل من المجموعات الثلاث الأولى أمام منافسه لكنه استعاد توازنه في الوقت المناسب ليعبر الدور الأول، ويلتقي المصنف 11 على العالم، في الدور الثاني مع الفرنسي جيل سيمون الذي تأهل بالفوز على الروماني ماريوس كوبيل 7/5 و6/4 و6/3 .وتزامن انتصار بوستا مع فوز الأوروغواني بابلو كيفاس المصنف 31 على الروسي ميخائيل يوجني 7/6 (9/7) و6/3 و7/5 .

ويلتقي كيفاس في الدور الثاني، الأمريكي رايان هاريسون الذي تأهل بالفوز على دودي سيلا 6/3 و5/7 و3/6 و7/5 و6/2، كما تغلب البلغاري غريغوري ديميتروف المصنف الثالث على النمساوي دينيس نوفاك 6/3 و6/2 و6/1 .وتأهل أيضا الأسترالي نك كيريوس المصنف 17 بالفوز على البرازيلي روجيريو سيلفا 6/1 و6/2 و6/4 وأطاح الياباني يوشي سوجيتا بالأمريكي جاك سوك المصنف الثامن، 6/1 و7/6 و5/7 و6/3، كما تغلب الكرواتي مارين شيليتش المصنف السادس على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6/2 و6/2 و4/6 و7/6 والأسترالي ماثيو إيبدن على الأمريكي جون إيسنر المصنف 16 للبطولة 6/4 و3/6 و6/3 و6/3 .وفي مباريات أخرى بالدور الأول، تغلب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا على الأمريكي كيفن كينغ 6/4 و6/4 و6/1 والقبرصي ماركوس باغداتيس على الهندي يوكي بهامبري 7/6 و6/4 و6/3 والبرتغالي جواو سوزا على الألماني داستن براون 6/4 و6/3 و4/6 و6/7 و6/1 والبلجيكي روبن باميلمانس على الفرنسي لوكاس بويل المصنف 18 للبطولة 6/4 و6/4 و6/7 و7/6 والنرويجي رود كاسبر على الفرنسي كنتن هليس 6/3 و3/6 و6/7 و7/5 و11/9 والأسترالي جون ميلمان على الكرواتي بورنا تشوريتش 7/5 و6/4 و6/1 والجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي على النمساوي جيرالد ميلزر 6/3 و6/4 و2/6 و6/3 والأمريكي ماكينزي ماكدونالد على السويدي إلياس يمر 6/4 و6/3 و4/6 و6/1 .