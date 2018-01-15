﻿إيقاف حكم لقاء نانت وسان جيرمان إلى أجل غير مسمى!

باريس – د ب أ: قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف الحكم توني شابرون، إثر قيامه بركل لاعب قبل أن يقوم بطرده خلال مباراة نانت وباريس سان جيرمان مساء الاحد في إطار منافسات المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.

وقال الاتحاد الفرنسي أن توني شابرون سيحضر جلسة استماع للجنة الانضباط التابعة له. وأوقف الاتحاد الفرنسي للكرة شابرون لأجل غير مسمى، كما استبعده من إدارة مباراة انجيه وتروا والمقرر إقامتها غدا الأربعاء. وخلال هجمة مرتدة للنادي الباريسي في الوقت بدل الضائع تعثر حكم اللقاء توني شابرون بمدافع نانت دييغو كارلوس وسقط أرضا، لينهض بعد ذلك ويقوم بركل اللاعب ويشهر له البطاقة الصفراء، وهي الثانية له خلال اللقاء، ليغادر ملعب المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 1/صفر. وأوضح الاتحاد الفرنسي أن شابرون بعد مشاهدته للواقعة أدرك أن سقوطه كان غير مقصود. وعلى ضوء هذا، أبلغ شابرون الإدارة الفنية للتحكيم أنه أعد تقريرا آخر حول المباراة لتقديمه للجنة الانضباط.