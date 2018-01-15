﻿الدوري الاسباني : سواريز يقود انتفاضة رائعة لبرشلونة أمام سوسيداد بانتصار برباعية بعد التُخلّف بهدفين

مدريد – رويترز: قاد لويس سواريز انتفاضة رائعة لبرشلونة الذي عوض تأخره بهدفين ليهزم ريال سوسيداد 4-2 باستاد «أنويتا» في الدوري الاسباني.

وتقدم ويليان جوزيه لسوسيداد في الدقيقة 11 وأضاف خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 34 في ملعب لم يحقق عليه برشلونة أي فوز في الدوري منذ 2007. لكن سواريز هيأ الكرة إلى باولينيو ليقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجل مهاجم أوروغواي هدفين بنفسه في الشوط الثاني ليضمن لبرشلونة البقاء بلا هزيمة والتقدم بتسع نقاط على اتلتيكو مدريد الثاني مع انقضاء نصف المسابقة. وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع بتسديدة مثالية من ركلة حرة في الدقيقة 85 لينهي المباراة المثيرة بطريقة رائعة. وقال سواريز: «سلسلة النتائج السلبية لنا باستاد أنويتا انتهت… هذا الملعب صعب دائما ونحن سعداء بالنتيجة. بكل وضوح أردنا الاستمرار في الطريق نفسه وكنا على علم أن من الصعب دائما الخروج من هنا بشيء». وتابع: «هذه أفضل طريقة لانهاء النصف الأول من الموسم… الفوز وتعويض التأخر في مباراة كنا مهزومين فيها 2-صفر». وبدأ سوسيداد المباراة وهو مفعم بالثقة رغم أنه حقق فوزا واحدا في اخر ثماني مباريات بجميع المسابقات ولم ينتظر طويلا ليفتتح التسجيل. ووصلت تمريرة تشابي بريتو العرضية إلى المهاجم ويليان جوزيه الذي هرب من رقابة باولينيو ليضع الكرة برأسه في شباك الحارس مارك-أندريه تير شتيغن. ولم يكن المهاجم البرازيلي محظوظا في الغاء هدف آخر بعد معاقبة ديفيد سوروتوسا بسبب مخالفة ضد ايفان راكيتيتش في بداية الهجمة. لكن سوسيداد سرعان ما جعل النتيجة 2-صفر عندما استغل خوانمي تمريرة سيرجيو كناليس الرائعة، واستقرت تسديدته في الشباك بعد اصطدامها بسيرجيو روبرتو. وبدا أن برشلونة في طريقه للخسارة في استاد أنويتا مجددا لكن سواريز كان له رأي آخر. وشق المهاجم طريقه في اليسار وأرسل كرة عرضية منخفضة إلى باولينيو ليضعها في الشباك في الدقيقة 39. وبعد خمس دقائق من الشوط الثاني تعاون روبرتو وميسي لإيصال الكرة إلى سواريز الذي أطلق تسديدة رائعة في الشباك من داخل منطقة الجزاء ليدرك التعادل. وانقض سواريز على كرة لعبها توماس فرمالين بالرأس في الدقيقة 71 ليحرز هدفه الثاني قبل هدف ميسي المتأخر. وإضافة لحفاظه على تفوقه في سباق اللقب، وسع الفريق الكتالوني الفارق مع ريال مدريد إلى 19 نقطة ومدد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 29 مباراة.