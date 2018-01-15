﻿فنانو تونس منقسمون حول الاحتجاجات المطالبة بخفض الأسعار في البلاد

تونس – «القدس العربي» : لم يبتعد الفنانون التونسيون كثيرا عن المزاج العام الحالي في بلدهم، لكنهم بدوا منقسمين كأقرانهم من السياسيين وسواهم، حيث عبّر بعضهم عن دعمه للاحتجاجات المطالبة بخفض الأسعار في البلاد، وطالبوا بإطلاق سراح المحتجين، فيما دعا آخرون السياسيين إلى عدم إحراق البلاد.

وكتبت الفنانة المسرحية ليلى طوبال على صفحتها في موقع «فيسبوك» مخاطبة سياسيي المعارضة «أنتم تنتظرون أن تركبوا على أوجاع الشباب ويأسهم كي تأخذوا أنتم الكراسي.

تحرّضون وتنتظرون أول قطر دم. كي ترددوا شعار: لا شرعية بعد الدم. تنتظرون المواجهات كي تصعودها أكثر ويختلط الحابل بالنابل بحيث لا تعد تفرّق بين من يتظاهر من أجل الخبز ومن ينتظر هذه اللحظة كي يفتح باب جهنهم على البلاد».

وعلّقت على زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لحي «التضامن» الشعبي لافتتاح «دار ثقافة» للشباب بقولها «الشباب الثوري الذي ترك بصمات ثوريته على المسرح البلدي (وسط العاصمة) هو نفسه يقول اليوم إن حي التضامن لا يحتاج ثقافة»، في إشارة إلى أن المحتجين يطالبون حاليا بالعمل وليس الثقافة.

واستنكرت المغنية منال عمارة أحداث الفوضى والتخريب التي ترافق الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، حيث كتبت «تونـس. كلنـا يد واحـدة نحميـها ولا نخـرّبها».

فيما طالبت الفنانة ريم الحمروني بإطلاق سراح أحد المحتجين الشاب الذين تم إيقافهم بتهمه «التخريب وإحداث شغب»، مطالبة بمحاسبة أحد المتطرفين بعد «تكفيره» لحمة الهمامي الناطق باسم «الجبهة الشعبية» (أكبر تكتل معارض) ودعوته لقتله.

وأطلق الفنان الشعبي نور شيبة أغنية جديدة بعنوان «ما تحرقوش بلادي» يقول في مطلعها «والله وجعتوها. ما تضربوش بلادي. وجعتوها يا ميمتي، تونس عزيزة. ولادها حرقوها يا ميمتي»، حيث طالب السياسيين بأخذ المناصب وعدم المساهدم في إثار الفوضى في البلاد، متحسرا على مكانة تونس الدولة التي قال إنها تراجعت في السنوات الأخيرة.

وتشهد تونس احتجاجات متواصلة يقودها عدد من الشباب ضمن حراك «فاش نستناو» (ماذا ننتظر) وتدعمها المعارضة، وتطالب الحكومة بإلغاء قانون المالية الجديد وكبح حدة الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا مؤخرا.