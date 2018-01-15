﻿حريق ضخم في «كازينو عائم» في فلوريدا يودي بحياة امرأة

فلوريدا ـ الأناضول: لقيت امرأة مصرعها، وأصيب 14 آخرون في إثر حريق ضخم اندلع بـ «كازينو عائم» في ولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، حسب وكالة أسوشييتد برس.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن كورت كونوفر، المتحدث باسم المركز الطبي الإقليمي،أمس الاثنين، قوله إن «السيدة لقيت مصرعها ليلة الأحد/ الاثنين بعد ساعات من اندلاع الحريق» في كازينو سياحي قبالة شواطئ فلوريدا.

وأشارت إلى أن الضحية كانت من بين روّاد الكازينو السياحي عندما شبّ الحريق.

وقالت إن السلطات لم تكشف بعد عن هُويتها.

وأفادت الوكالة نقلًا عن مسؤولين، بأن 15 شخصًا آخرين تعرضوا لإصابات غير مهدّدة لحياتهم من جراء الحريق.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.

وأظهر فيديو مسجّل بثته شبكة «سي إن إن» الأمريكية على موقعها الإلكتروني، نيرانا تلتهم قاربا عائما في البحر.

وقالت الشبكة إن «حريقًا ضخمًا اندلع على متن قارب كازينو بالقرب من مدينة تامبا، أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح طفيفة».

وأضافت: «شوهد بعض الأشخاص وهم يقفزون إلى الماء هربا من ألسنة اللهب، وكان أحد الأشخاص مفقودا في إثر الحادثة» لكنها أشارت أإلى أن تغريدة على «تويتر» لخفر السواحل الأمريكي أكدت أن «جميع الأشخاص وجدوا ونقلوا إلى الشاطئ».

وأوضحت الشبكة الأمريكية نقلًا عن مسؤولين، أن الحريق اندلع على بعد قرابة نصف كيلومتر من الشاطئ.