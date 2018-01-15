ضبط معمل لتصنيع الحبوب المخدرة في الأردن

عمان ـ أ ف ب: ضبطت السلطات الأردنية معملا لتصنيع الحبــــوب المخدرة في عمّان وأوقفت ثمانية أشخاص، حسب ما أعلنت سلطات الأمن العام أمس الاثنين.

وقال البيان إن «إدارة مكافحة المخدرات ضبطت معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة».

وأوقفت السلطات «ثمانية أشخاص متورطين» في هذه القضية، من بينهم رجل يحمل جنسية أجنبية، وفق البيان الذي أشار إلى أنها «قضية هي الأولى من نوعها» في البلاد.

وضُبطت في هذه العملية كميات كبيرة «تُقدّر بالأطنان من المواد الكيميائية المختلفة (..) التي تدخل في إنتاج الحبوب المخدرة».

وفي شقة في العاصمة كانت مخصصة للتخزين، ضبطت السلطات نحو مليوني قرص كبتاغون، حسب المصدر.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الموقوفين كانوا يخططون لتهريب هذه المخدرات إلى الخارج .

وحسب البيان، فإن الكمية المضبوطة من المواد الكيميائية تكفي لإنتاج مئة مليون حبة مخدرة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85 ٪ من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أعوام إلى 15 عاما، تبعا للكميات المضبوطة. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.